Fasádníci musí točit všichni jedním směrem, jinak budou vidět spoje

„Nejdřív si vybíráte barvu a pak byste si měli uvědomit, kde ten barák stojí. Hodně záleží na tom, jestli stojí někde u rybníka nebo řeky, kde je vyšší vlhkost vzduchu,“ připomíná stavbyvedoucí Josef Beneš. Ukazuje tím na problémy, které se objevuje na starších fasádách. Tedy na povlak zelených řas, který se po čase začíná objevovat.

Naopak ve městech se doporučuje omítka, která má schopnost takzvané fotokatalýzy, která ji chrání před zvýšenou prašností. Souhrnně se tomu říká chytrá omítka, která je individualizovaná pro konkrétní způsob využití.

Průvodce stavbou Pepa Libický se podivuje, proč je třeba před nanesením finální fasády znovu podklad penetrovat, když se tento proces odehrál už před zimou.



„Normálně, kdyby stavba navazovala, by se to dělalo jen jednou. Ale vzhledem k tomu, že jsme tu měli tak dlouhou přestávku od podzimu až do jara, je potřeba nejen se zbavit prašnosti, ale znovu sjednotit nasákavost povrchu,“ vysvětluje Beneš.

Upozorňuje na to, že dnes už je možné nechat si probarvit i penetraci podle barvy budoucí fasády. Jako zásadní doporučuje pozorně číst technický list omítkové směsi a dodržet teplotní rozmezí, při kterém se venkovní omítky musí nanášet.

Stejně tak je vhodné pozorně sledovat předpověď počasí na více dní dopředu, aby v průběhu prací nedošlo k prudké změně teplotních podmínek.

Fachmany můžete sledovat na Primě každé úterý večer před 23. hodinou, reprízu v neděli dopoledne.

Je důležité vyhradit si naopak čas, aby se se do rozdělané práce neopíralo přímé slunce, protože omítka příliš rychle zasychá, což ztěžuje zedníkům práci. „Nestačí natahovat a zatáčet,“ vysvětluje Beneš. Proto mnoho fasádníků raději vstává „se slepicema“ a udělají práci, dokud ještě nepálí přímé slunce.

Pracují většinou v partách po dvou. První z nich nanáší omítku nerezovým natahovákem a druhý ji takzvaně zatáčí pomocí plastového hladítka.

„Všichni by měli točit stejným směrem, měli by se dohodnout. Když si vezmete, že pracují dvě dvojice nad sebou, tak by to bylo znát přesně ve spoji, kde se práce jednotlivých part setkávají,“ doporučuje stavbyvedoucí.

Každopádně je vhodné v situaci, když se schyluje k dešti a omítky ještě nejsou suché, alespoň vyčistit podlážky lešení, aby se při dešti nenastříkala voda na čerstvou omítku, či celé lešení zakrýt plachtou.