Při pokládce dlažby nezanedbejte důkladné hutnění, jinak bude sesedat

Technický poradce Petr Levinský to shrnuje: „Musíte začít na předem připravené a zhutněné pláni. To se udělá tak, že stávající povrch odeberete podle výšky všech vrstev, které se pak budou do komunikace ukládat.“ Ve stručnosti tedy podkladní vrstvy, kladecí vrstvu a nakonec samotnou zámkovou dlažbu. Součet všech těchto vrstev by měl odpovídat budoucí rovině chodníku.

Až skončí bagr, začíná proces, kterého se nezbavíte v jednotlivých krocích až do konce stavby, tedy hutnění. Začne se s hlínou po odebrání zeminy.



Nejprve se osadí obrubníky. Ty se kladou do betonového lože o výšce 8 až 10 centimetrů. Nejenže je třeba vyrovnat je ve všech směrech, ale také nezapomenout na 3 až 5mm spáry mezi nimi, aby byl prostor pro kompenzaci pnutí při změnách teplot. Nakonec se provede kotvení obrubníků pomocí betonu zhruba do jedné třetiny výšky.

Pak začíná vršení jednotlivých vrstev. V případě chodníku by měla být podkladní vrstva silná asi deset centimetrů, vysypaná drceným kamenivem, kde se vyskytují kusy od kamenného prachu až po kameny o velikosti zhruba šest centimetrů. Celou vrstvu je třeba zhutnit.



Následně se pokládá druhá vrstva, na kterou se používá drobnější kamenivo, nejlépe o frakci 8 až 16 milimetrů. Ta má výšku asi pět centimetrů. A opět se hutní.

Důležité je opakované zapískování

Nakonec přijde kladecí vrstva vysoká zhruba tři centimetry. Už se nehutní, jen je třeba počítat, že po zhutnění dlažby se trochu (o 0,5 až 1 centimetr) sesedne, s čímž je třeba počítat. Tato vrstva se pravidelně rozhrne latí a může se začít pokládat dlažba.

Po položení je důležitá fáze zapískování. „Používá se křemičitý písek a měl by se aplikovat v okamžiku, kdy je dlažba suchá,“ radí Levinský. Koštětem se rozmete do spár a měla by se zaplnit celá výška spáry.

Pak se pomocí stroje dlažba opět zhutňuje, je důležité dbát na to, že je vibrační deska ze spodní strany opatřena plastovou podložkou, aby se nepoškodil povrch dlažby. Hutněním si dlažba sedne do lože.

Závěrečnou fází je dodatečné zapískování. Tím, jak se dlažba hutnila, se setřásl písek dolů, je nutné celý postup zopakovat a písek vpravit i tam, kde se pro něj ve spárách udělalo místo. Nakonec se přebytečný písek zamete.