Až budete stavět betonový plot, nezapomeňte pořádně pěchovat

„Když se rozhodujete, jakou barvu plotu zvolíte, měli byste zároveň uvažovat tak, aby to ladilo s ploty v ulici a zároveň s vaším domem,“ upozorňuje odborník Petr Levinský. Zároveň byste měli mít jasno, zda si vyberete plný plot, anebo s podezdívkou a sloupky.

Začít se musí vykopáním základové rýhy až do nezámrzné hloubky, většinou to bývá kolem 80 až 140 centimetrů. Liší se to podle regionu a nadmořské výšky, kde se buduje. ale také podle vlastností zeminy, ve které se bude stavět. Určí ji projektant.

V případě konkrétního domu se budou používat na plot duté betonové tvarovky o šířce 20 centimetrů, proto se pro betonový základový pas bude kopat rýha široká 40 centimetrů.



Plotovky je do základového betonu třeba ukotvit, je to možné udělat dvěma způsoby. V prvním případě se nechá beton mírně zavadnout a pak se do něj osadí kovové tyče zvané roxory.

Druhou možností je nechat beton vytvrdnout a dodatečně do něj vyvrtat otvory podle rozteče vhodné pro plotové tvarovky a ocel usadit do chemické kotvy. V obou případech tak, aby ocelový roxor koukal vzhůru alespoň 30 centimetrů, aby se provázaly alespoň první dvě řady plotovek.

Když už je hotový základ, je třeba myslet na odizolování první vrstvy plotovek, aby se zabránilo vzlínání zemní vlhkosti. Buď se betonový základ napenetruje a na povrch se nataví lepenka, anebo (to je modernější metoda) se obvykle aplikuje tekutá lepenka, která se nanáší válečkem.

První a nejdůležitější je založení první řady tvarovek. Musí se pokládat na dokonale rovinatý povrch do cementového lože tak, aby byla v rovině a v celé délce.

Dutiny v tvarovkách se pak zaplní betonem, ale nesmí se použít tekutý, ale jen mírně zavlhlý, a to v pevnostní třídě C 20/25. Pak se dřevěným hranolem zadusává, ale jen zhruba do poloviny výšky tvárnice.

Jde o to, že betonová směs, když se přidává další vrstva tvarovek, nakonec prováže jednotlivá patra plotu. Každé další „patro“ se pak zaplňuje jen do výšky jedné třetiny a s každým patrem se přidávají další ocelové pruty až do celé výšky plotu.

Končí se poslední vrstvou, která se betonem zaplní téměř celá. Pod zákrytovými deskami se nechá jen menší mezera, aby byl prostor pro pnutí materiálu. Desky se lepí na stavební lepidlo nebo pěnu a spáry se zasilikonovávají, aby se v nepříznivém počasí zabránilo vnikání vlhkosti do stavební konstrukce.