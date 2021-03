Starý beton před litím nivelační hmoty raději vysajte a napenetrujte

„Pokud budete používat nivelační hmotu na starý beton, rozhodně ho musíte zamést, anebo ještě lépe vysát,“ upozorňuje stavbyvedoucí Josef Beneš. Pak je třeba podklad napenetrovat. „A když ten beton hodně saje, doporučuji to provést klidně i dvakrát,“ doporučuje.

Velkou chybou je podle něj urychlení dalších postupů. „Často se stává, že si řemeslník řekne: je to suché, tak jedeme dál. To je omyl. Doporučuji přečíst si technický list a dodržet výrobcem určené doby schnutí,“ říká.

Beneš také před aplikací samotnou doporučuje změřit vlhkost betonu. To je samozřejmostí nejen u nových podlah, kde se tím měří i dostatečná vyzrálost, ale i v případě rekonstrukcí, kdy se mohla vlhkost dostat do betonu dodatečně. Jde o to, že teprve po dosažení cílových hodnot se lze spolehnout na to, že budoucí podlaha bude dostatečně soudržná a dosáhne se dlouhé životnosti.



Josef Beneš zmiňuje dotykové měřiče vlhkosti, které lze levně koupit, ale považuje je spíše za orientační metodu. Je to tím, že jsou většinou hrotové a bývají primárně určené pro měření vlhkosti dřeva, kde se hroty zapíchnou do materiálu, a tím pádem dobře změří vlhkost uvnitř v materiálu.

U betonu se tak nestane, takže se pak měří vlhkost jen v povrchové vrstvě, zatímco ve skutečnosti uvnitř materiálu může být daleko vyšší.

Proto dává přednost profesionálnímu měření. „Můžete napsat výrobci, který vám dodává materiál na stavbu, odebere vzorek a změří ho přesně,“ doporučuje.

Při aplikaci nivelační hmoty se skrývá ještě další „zrada“. Hodně záleží na množství vody, kterou se rozmíchává obsah pytle. Stavbyvedoucí opět připomíná nutnost postupovat podle pokynů z technického listu, už jenom proto, že každý výrobce jinak určuje poměry pro míchání podle toho, jak směs vyvinul.

„Když to zředíte víc, stane se, že se oddělí disperze od pevných částí. Ty klesnou dolů a disperze vyplave na povrch. Nivelačka pak nemá požadovanou pevnost,“ upozorňuje Beneš. Pozná se to už během aplikace, protože podlaha zbělá, anebo má každé místo trochu jinou barvu, případně se na ní vytvářejí bílé skvrny.

I při lití nivelační hmoty je vhodné používat dilatační pásku. „Lepí se po obvodu podlahy, klidně je možné vzít podobnou pásku, jaká se používá při konstrukci akustických desek, určitě by se měla dilatovat i každá místnost v prostoru dveří,“ říká odborník. Upozorňuje, že nová vrstva při tvrdnutí může pracovat a mohla by v opačném případě popraskat.