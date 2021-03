Akustická deska umí nejen ztlumit hluk, ale „požírá“ i formaldehyd

Jak to udělat, aby se nepřenášel zvuk z místnosti do místnosti v domě. Právě toto řeší Fachmani v seriálu, který krok za krokem mapuje postup rekonstrukce rodinného domu. Mají to ztížené tím, že musejí počítat s použitím sádrokartonových příček, které na tom v porovnání s klasickou cihlou nebývají příliš dobře.