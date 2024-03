V Thajsku vynechte nůž, v Japonsku srkejte. Etiketa pro cestovatele

Snad při každé návštěvě restaurace si všimnete někoho, kdo nemá etiketu úplně v krvi. I když v české kotlině působí jako buran, neznamená to, že by se na druhém konci světa nedočkal maximálního pochopení. Než někam vyrazíte na cesty, najděte si, jak to mají s vybranými způsoby místní, ať taky nejste za křupany.

Ve Thajsku nepotřebují nůž

Thajsko je královstvím street foodu. I když jíte na ulici, neznamená to nutně, že jste odsouzení k podřadným pokrmům. Naopak, v této končině by byl hřích se tomu vyhýbat.

Neplatí, že hodíte veškerou etiketu za hlavu. Znemožnit snadno a rychle se můžete i pod širým nebem.

Stačí nevědět, jak zacházet s vidličkou. Thajci totiž jedí převážně lžíci a vidličkou. Nůž je nejméně používaná součást příboru, protože maso bývá nakrájené na kousky. Na steakový nůž můžete zapomenout téměř úplně.

Pokud narazíte na pořádný kus masa, je to zpravidla ryba nebo grilované kuře. Na to, abyste si ho nakrájeli, postačí hrana lžíce. Lžíce totiž v Thajsku v příborovém místě stojí na nejvyšším stupínku.

Dokonce to není vidlička, která nese jídlo do úst, ale lžíce. „Zubatá potvora“ slouží pouze k nabírání a narovnávání rýže a jídla na lžíci.