Před olympiádou se hodně mluvilo o tom, jestli pořadatelé stihnou všechno postavit a dodělat, měli skluz a zmatek. Proč nás to u Italů nepřekvapuje?
Právě proto, že je to Itálie. Poslední náplasti se sundavají hodinu před začátkem. Ale věřím, že se všechno těsně zvládlo.
V Česku žijete mnoho let, takže jistě víte, jestli nemáme o mentalitě Italů zkreslené představy.
Nevidím, že by si Češi o nás mysleli něco o hodně jiného, než je pravda. Spíš si všímám, že mnoho Čechů by chtělo žít jako Italové. Ostatně italský styl života se asi líbí spoustě lidí na světě. My totiž pracujeme, abychom žili, a nežijeme proto, abychom pracovali. Taková je naše mentalita. Ale samozřejmě to musí mít nějaké mantinely.
Francouze dobře znám, ti nám ukradli i špičku Mont Blancu.