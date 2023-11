Lampedusu dát Němcům, ať se starají. Ridi o migraci, italském jídle i Češích

V televizi můžeme už několik let sledovat úspěšnou kuchařsko-cestovatelskou sérii Manu a Matěj. Zaujalo mě, jak dobře s Matějem Ruppertem v té vaší seriálové road show po Itálii souzníte. Zpěvák skupiny Monkey Business je proslulý také tím, že díky svému hudebnímu nadání rychle nasává cizí jazyky. Jak je to s jeho italštinou?

Na to, že má opravdu výborný hudební sluch a nadání foneticky velmi rychle kopírovat jazyky, ho musím trochu pokárat. (smích) Už je to naše pátá sezona, a tak by mohl být v italštině lepší, což i sám říká. Je prý už trochu líný. Jsem za to natáčení rád. I kvůli covidu jsem v poslední době tolik necestoval, a tak oceňuji, že při natáčení s Matějem mám možnost vždy strávit měsíc v Itálii.

Češi rádi k něčemu, co dlouhou dobu dobře funguje, zkoušejí přidávat další ingredience. Nemusíte přece přidávat nic, tradiční recept prostě funguje. Zkuste spíše pochopit, proč je ten recept takový, jaký je.