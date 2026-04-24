Televize zařadila pořad Peče celá země do programu v lednu a finále vysílala 7. března. Jak rychle vás začali poznávat lidi na ulici?
Asi vás překvapím, ale tím, že žiju s rodinou na farmě, kde jsme tak trochu svými pány, mezi lidi moc jezdit nepotřebuju. Vlastně jediná aktivita, kdy jsem se dostala někam ven, byly jízdy s dětmi na plavání. A taky nákupy, které nedělám nijak často, protože se snažím být co nejvíc soběstačná a hodně využíváme vlastní zásoby.
Ale neříkejte mi, že si vás při těch sporadických jízdách nikdo nevšiml. Zvlášť když jste zvítězila.
Víte, pořád to víceméně pokračuje v našich obvyklých kolejích, žijeme stejně jako dřív. Ale ano, když už jdu třeba na nákup, někdo mě pozná a osloví.
Jsme rodinná farma zaměřená na chov masného skotu, máme kravičky, ale nejsme otevřeni pro veřejnost, nenabízíme příchozím lidem naše výrobky. My tam hlavně potřebujeme makat.