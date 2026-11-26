Podle průzkumu společnosti Elektrowin má doma aspoň jeden nefunkční elektrospotřebič sedmdesát procent dotázaných. Část těchto zařízení by přitom po opravě mohla dál sloužit.
Ani neopravitelné spotřebiče však nejsou bez hodnoty. Odevzdáním k recyklaci umožníme znovu využít kovy a plasty, které obsahují, při výrobě nových produktů.
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„Elektroodpad patří mezi nejrychleji rostoucí druhy odpadu na světě. O to důležitější je prodlužovat životnost spotřebičů a zajistit správnou recyklaci těch, které už dosloužily. Je škoda, když zůstávají roky bez využití ve sklepě nebo ve skříni. Rozbitý spotřebič lze zkusit opravit, funkční může posloužit někomu jinému. A pokud už má svou životnost za sebou, díky recyklaci z něj můžeme získat cenné materiály pro další výrobu,“ uvádí Roman Tvrzník ze společnosti Elektrowin.
Oprava domácích spotřebičů se vyplatí, v Česku ale dlouhodobě chybí servisní technici
O tom, zda se rozbitý spotřebič podaří vrátit do provozu, nerozhoduje jen cena opravy nebo dostupnost náhradních dílů. Důležití jsou také odborníci, kteří dokážou odhalit závadu a zařízení opravit. Těch je však v Česku výrazný nedostatek.
Kam odevzdat staré elektrospotřebiče
Elektrowin provozuje po celé České republice síť přibližně 12 000 sběrných míst, kde mohou lidé odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče k odbornému zpracování. I zařízení, které už dosloužilo, tak může poskytnout suroviny pro výrobu nových produktů.
„V Česku chybí dlouhodobě servisní technici domácích spotřebičů. Pokud chceme, aby lidé své spotřebiče nechávali opravovat a používali je déle, musí se mít na koho obrátit. Potřebujeme proto přivést k tomuto oboru mladé lidi a ukázat jim, že jde o perspektivní práci, která vyžaduje technické znalosti a má jasný smysl,“ říká Radek Hacaperka, generální ředitel sdružení výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ.
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Právě na přípravu nové generace opravářů se zaměřuje projekt Naučíme vás to opravit, který sdružení zastřešuje. Ve spolupráci se středními školami a výrobci domácích spotřebičů podporuje vzdělávání budoucích servisních techniků, kteří se učí diagnostikovat závady a volit vhodný způsob opravy.
Funkční staré spotřebiče nemusí do odpadu. Projekt Jsem zpět je daruje potřebným
Někdy spotřebič stále funguje, ale domácnost už pro něj nemá využití. Ani tehdy nemusí skončit jako odpad. Projekt Elektrowinu Jsem zpět dává druhou šanci vybraným funkčním elektrospotřebičům.
Po kontrole servisním technikem putují vhodná zařízení například do azylových domů a dalších neziskových či charitativních organizací, kde mohou dál sloužit lidem, kteří je potřebují. Od zahájení projektu už našlo nové využití celkem 1 400 spotřebičů. Jen v letošním roce se takto podařilo předat 83 elektrospotřebičů.
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Recyklace elektroodpadu vrací do výroby tisíce tun železa, mědi i hliníku
Pokud už spotřebič nelze opravit ani ho není možné dál využít, měl by zamířit k odborné recyklaci. Elektrozařízení obsahují materiály, které lze získat zpět a využít při výrobě dalších produktů. Správným odevzdáním se zároveň předchází tomu, aby vysloužilé spotřebiče končily ve směsném odpadu.
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Jen v roce 2025 zajistil Elektrowin zpětný odběr 73 166 tun elektrozařízení. Recyklací se z nich podařilo získat přibližně 42 256 tun železa, 1 470 tun mědi a 1 783 tun hliníku. Samotné železo by vystačilo na výrobu víc než 1,7 milionu nových praček.