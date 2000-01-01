náhledy
Dosloužil spotřebič a máte blízko vhodný kontejner? Tak šup tam s ním. Ale ne každá elektronika je pro tento kontejner vhodná. Například USB kabely, sluchátka a nabíječky bez elektronického těla (samostatné dráty). Proč tam nepatří: Ačkoli jde o elektroodpad, samostatná kabeláž se v drtičích snadno namotá na hřídele rotoru; vyžaduje granulaci na měď. Kam s tím: Speciální menší boxy na kabely v elektroprodejnách, výkupny kovů nebo sběrný dvůr.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tužkové a mikrotužkové baterie (AA, AAA). Proč tam nepatří: Baterie nepatří do červených kontejnerů na elektroodpad volně ložené, protože vyžadují samostatný proces recyklace k získání kovů jako zinek, mangan nebo nikl. Kam s tím: Červeno-bílé boxy na baterie v obchodech, supermarketech, školách či úřadech.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nabíjecí Li-Ion a Li-Pol akumulátory (volné). Proč tam nepatří: Při mechanickém stlačení v kontejneru nebo ve svozovém voze dochází k proražení separátoru, zkratu a následnému požáru, který se velmi těžko hasí. Kam s tím: Sběrné boxy na baterie v prodejnách elektro nebo sběrný dvůr.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Olověné autobaterie a akumulátory z motocyklů. Proč tam nepatří: Obsahují vysoce žíravou kyselinu sírovou a těžké kovy, které by při poškození obalu kontaminovaly ostatní elektroodpad a okolí. Kam s tím: Sběrný dvůr, prodejci autobaterií nebo výkupny surovin.
Autor: Motor
Nafouknuté nebo poškozené lithiové baterie. Proč tam nepatří: Jsou extrémně nestabilní a představují akutní riziko samovznícení či výbuchu již při lehkém tlaku. Kam s tím: Osobně předat obsluze na sběrném dvoře a upozornit na stav baterie.
Autor: Shutterstock
Powerbanky (externí nabíječky). Proč tam nepatří: Obsahují vysokokapacitní lithiové články spojené s řídicí elektronikou; mechanické poškození těla powerbanky v kontejneru znamená vysoké riziko požáru. Kam s tím: Sběrný dvůr nebo červené kontejnery určené výhradně pro drobné elektro s integrovaným akumulátorem, případně prodejci elektra.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Knoflíkové baterie. Proč tam nepatří: Často obsahují hliník, lithium nebo stopy rtuti a kvůli malým rozměrům se v běžném elektroodpadu snadno ztratí. Kam s tím: Sběrné nádoby na baterie v obchodech.
Autor: Jan Kužník, Technet.cz
Klasické zářivkové trubice. Proč tam nepatří: Obsahují jedovaté rtuťové páry, které se při prasknutí trubice v kontejneru uvolní do ovzduší. Kam s tím: Sběrný dvůr nebo specializované nádoby na zářivky v prodejnách svítidel a hobby marketech.
Autor: Profimedia.cz
Úsporné kompaktní žárovky (spirálové). Proč tam nepatří: Podobně jako trubice obsahují malé množství rtuti, jež vyžaduje opatrné manuální zpracování. Kam s tím: Malé sběrné boxy na úsporné žárovky v obchodech či sběrný dvůr.
Autor: Ekolamp
Klasické wolframové žárovky a halogenky. Proč tam nepatří: Neobsahují žádné nebezpečné látky, ale ani využitelné elektronické součástky; jde o obyčejné sklo a kovový drátek. Kam s tím: Směsný komunální odpad.
Autor: Pavel Hanák
LED žárovky. Proč tam nepatří: Obsahují tištěné spoje a elektronické součástky, ale kvůli skleněnému obalu se v běžném kontejneru na elektro snadno rozbijí. Kam s tím: Specializované boxy na světelné zdroje v prodejnách nebo sběrný dvůr.
Autor: Profimedia.cz
Pračky, sušičky a myčky nádobí. Proč tam nepatří: Rozměrově a váhově se do běžných pouličních sběrných nádob nevejdou a zablokovaly by vhozový mechanismus. Kam s tím: Sběrný dvůr, zpětný odběr při koupi nového spotřebiče (recyklační odběr kus za kus).
Autor: Gemini
Chladničky, mrazničky a vinotéky. Proč tam nepatří: Obsahují chladicí média (např. isobutan nebo starší freony) a kompresorový olej, které vyžadují šetrné odsátí na specializované lince. Kam s tím: Sběrný dvůr nebo zpětný odběr u prodejce.
Autor: Siemens
Televizory a PC monitory (jakéhokoli typu). Proč tam nepatří: Obsahují velké skleněné nebo LCD plochy, které se snadno rozbijí, a obrazovky starších CRT monitorů navíc obsahují olovo a fosfor. Kam s tím: Sběrný dvůr nebo prodejna elektra.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Elektrické sporáky a vestavné trouby. Proč tam nepatří: Přesahují rozměrové kapacity pouličních nádob a jejich rozebírání probíhá na těžkých zpracovatelských linkách. Kam s tím: Sběrný dvůr nebo zpětný odběr.
Autor: MORA
Mikrovlnné trouby. Proč tam nepatří: I když jsou menší než pračky, do vhozového otvoru červených kontejnerů se zpravidla nevejdou a vlnovod může obsahovat nebezpečné komponenty. Kam s tím: Sběrný dvůr nebo prodejny elektroniky.
Autor: Profimedia.cz
Plyšáci s elektronickým zvukovým modulem. Proč tam nepatří: Převahu materiálu tvoří textilie a syntetické výplně, které zanesou linku na zpracování plastů a kovu. Kam s tím: Vyjmout elektronický modul (ten patří do elektra) a zbytek hodit do směsného odpadu či textilu.
Autor: Aukro
Svíčky na baterie s voskovým obalem. Proč tam nepatří: Vosk při zpracování elektroodpadu zanáší separační síta a znehodnocuje plastové drtě. Kam s tím: Vyjmout plastové jádro s baterií (do elektra/baterií), voskové tělo do směsného odpadu.
Autor: Aukro
Dětské blikající náramky a gumové přívěsky. Proč tam nepatří: Jde o neoddělitelnou směs silikonu či měkkého plastu s mikroskopickou baterií, která komplikuje mechanickou separaci. Kam s tím: Sběrný dvůr (nebezpečný odpad) nebo směsný odpad, pokud nelze baterii vyjmout.
Autor: Aukro
Chytré oblečení a svítící boty (s LED a baterií v podrážce). Proč tam nepatří: Textilní a gumový materiál se při drvení elektroodpadu namotává na drticí nože a znehodnocuje kovový šrot. Kam s tím: Sběrný dvůr, popřípadě po vyjmutí elektroniky vrátit textil do kontejneru na textil.
Autor: Aukro
Plastové hračky bez elektroniky. Proč tam nepatří: Neobsahují žádné kabely, plošné spoje ani baterie. Kam s tím: Žlutý kontejner na plasty nebo směsný odpad.
Autor: Galerie hlavního města Prahy © Uměleckoprůmyslové muzeum
Použité elektronické teploměry. Proč tam nepatří: Z hygienických důvodů a kvůli riziku biologické kontaminace nepatří do veřejně přístupných kontejnerů. Kam s tím: Lékárny nebo sběrný dvůr.
Autor: MF DNES
Rtutí naplněné klasické lékařské teploměry. Proč tam nepatří: Obsahují tekutý jedovatý kov (rtuť), který nesmí být v žádném případě rozdrcen. Kam s tím: Lékárny nebo sběrný dvůr jako nebezpečný odpad.
Autor: Profimedia.cz
Elektrické zubní kartáčky (použité hlavice). Proč tam nepatří: Tělo s baterií do elektra patří, ale samotné použité čisticí hlavice jsou biologicky znečištěný plast. Kam s tím: Hlavici oddělit a vyhodit do směsného odpadu; tělo prázdného přístroje odevzdat do elektra.
Autor: Shutterstock
Glukometry s použitými testovacími proužky. Proč tam nepatří: Testovací proužky představují nebezpečný infekční materiál znečištěný krví. Kam s tím: Samotný přístroj bez baterie do elektra, použité proužky do infekčního odpadu (lékárna, zdravotnické zařízení).
Autor: Profimedia.cz
Jednorázové elektronické cigarety. Proč tam nepatří: Obsahují pevně vestavěnou lithium-iontovou baterii spolu se zbytky e-liquidu, což při rozdrcení vede k chemickému vznícení. Kam s tím: Sběrné boxy v trafikách, prodejnách elektronických cigaret nebo sběrný dvůr.
Autor: Profimedia.cz
Tonerové kazety a cartridge do tiskáren. Proč tam nepatří: Obsahují jemný uhelný nebezpečný prach, který vytváří výbušnou atmosféru a silně špiní ostatní recyklovatelné plasty. Kam s tím: Specializované boxy v prodejnách kancelářských potřeb, sběrný dvůr nebo výkup renovátorů tonerů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mechanické nářadí bez elektromotoru (ručky, šroubováky, pily). Proč tam nepatří: Jde o čistý kov bez jakýchkoli elektrických součástek. Kam s tím: Sběrné suroviny (výkupna kovů) nebo kontejner na kovy.
Autor: Marek Burza
Fotovoltaické panely (domácí či zahradní). Proč tam nepatří: Vyžadují zcela odlišný systém zpracování kvůli speciálnímu sklu, křemíku a rámové konstrukci. Kam s tím: Sběrný dvůr nebo odběr zajišťovaný kolektivními systémy pro solární panely.
Autor: Profimedia.cz
CD, DVD a Blu-ray disky. Proč tam nepatří: Neobsahují žádné elektrické obvody; jedná se o čistý polykarbonátový plast s tenkou pokovenou vrstvou. Kam s tím: Sběrný dvůr (zvláštní sběr polykarbonátu) nebo směsný odpad.
Autor: Wikipedia.org