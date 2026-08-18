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Třicet věcí, které nepatří do elektroodpadu. Hrozí požár i škody

Marek Burza
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Dosloužil spotřebič a máte blízko vhodný kontejner? Tak šup tam s ním. Ale ne každá elektronika je pro tento kontejner vhodná.

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Třicet věcí, které nepatří do elektroodpadu. Hrozí požár i škody

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vydáno 16. srpna 2026

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