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Co do myčky zásadně nepatří. 30 prohřešků, které vás vyjdou pěkně draho
Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z mycích tablet a silný tlak vody mohou určité materiály nenávratně zničit. Nesprávně zvolené nádobí v myčce podléhá...
Třicet věcí, které nepatří do elektroodpadu. Hrozí požár i škody
Dosloužil spotřebič a máte blízko vhodný kontejner? Tak šup tam s ním. Ale ne každá elektronika je pro tento kontejner vhodná.
Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky
Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.
Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi
„Bydlíme na samotě u lesa, a tuto zhruba tři tisíce metrů čtverečních velkou zahradu buduji už možná 30 let. Tedy necelých, a s velkými přestávkami, prostě tak jak to život přinesl,“ píše čtenářka od...
KVÍZ: Vyznáte se v názvech neobvyklých pokrmů?
Otestujte své znalosti gastronomických pojmů a zjistěte, co vás na talíři čeká v lepší restauraci.
Letní řez ostružin krok za krokem. Poznejte, které pruty letos plodily
Sklidili jste poslední sladké ostružiny a pohled na neprostupnou džungli v rohu zahrady vás nutí vzít do ruky zahradnické nůžky? Zadržte. Pokud ostružiník po sklizni seříznete neuváženě, připravíte...
Pekelné horko a sucho pohřbívá trávníky. Ověřené rady pro obnovu
Spálený trávník po vlně horkého počasí vypadá sice beznadějně, ale ve většině případů má jeho kořenový systém stále dostatek sil k opětovné obnově.
Zahradě na Vysočině zpříjemňují klima vzrostlé stromy a zdobí ji keramika
V roce 1998 si na Vysočině postavili moderní dům připomínající ty v Rakousku. Pak postupně přikupovali a zušlechťovali pozemek a dnes má jejich hodně zajímavá a promyšlená zahrada necelé dva tisíce...
Třicet věcí, které nepatří do elektroodpadu. Hrozí požár i škody
Dosloužil spotřebič a máte blízko vhodný kontejner? Tak šup tam s ním. Ale ne každá elektronika je pro tento kontejner vhodná.
Dejte úrodu k ledu, ovoci i zelenině zachová čerstvost. A jako když je najdete
I ta nejčerstvější zelenina a ovoce jednoho dne ztratí svou pevnost, barvu a chuť. Když je ale uložíte do mrazáku, udrží si svou svěžest i významné vitaminové benefity. Tak pokud máte co, zamrazujte...
Letní řez hortenzií: termín, postup podle druhu a chyby, které berou květy
Hortenzie jsou v létě obsypané květy, přesto právě v tomto období potřebují správnou péči. Poradíme, jak provést letní řez hortenzií, co odstranit u jednotlivých druhů a proč se vyhnout příliš...
Vybírejte nejroztomilejší srpnové mazlíčky. Hrají o kvalitní krmivo, vy o knížky
Hlasování o nejroztomilejší mazlíky druhého prázdninového měsíce tohoto roku je tu. Čtenářské hlasy ve fotoduelu určí, kteří tři výherci získají balík granulí, pamlsky a hračky pro psy nebo kočky od...
Jak zvířata i lidi změnila domestikace. Zdomácněli jsme sami sebe?
Psi v serotoninovém opojení, králíci s pozměněným mozkem a lišky vrtící ocasem – když se člověk pustí do zdomácňování zvířat, může to dopadnout všelijak. Dokonce i tak, že při tom zdomácníme sami...
Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky
Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.
KVÍZ: Vyznáte se v názvech neobvyklých pokrmů?
Otestujte své znalosti gastronomických pojmů a zjistěte, co vás na talíři čeká v lepší restauraci.
Jak se zbavit vos, které vám otravují život. Odpuzujte, i lákejte a likvidujte
Jsou žravé a neberou ohledy na to, že my je u svého jídla nechceme. Ani na zahradě, kde kvůli současnému suchu z ovocných stromů padá nedozrálé ovoce, aby se na zemi – pro vosy lákavě – rozkládalo....
Letní řez maliníku: odplozené pruty pryč, mladé nechte růst
Po sklizni sladkých plodů nastává pro každého pěstitele důležitý moment. Maliník potřebuje po náročné sezóně odborný zásah nůžkami, jinak se z úhledného záhonu stane neproniknutelná a chorobami...