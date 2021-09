Nechte ho „levitovat“. Užitečné rady a tipy, jak zazimovat elektrokolo

S rozmachem kol s motorem se k cyklistice vrací stále více lidí, je to přece jen o něco pohodlnější. Navíc si jízdu může užít také člověk v letech nebo ten, kdo nemá příliš dobrou fyzičku. Ale těch plus najdeme více. S elektromotorem snáze zdoláte převýšení, usnadní vám jízdu do kopce nebo ve finiši, kdy už síly po celodenním výletu docházejí. Možná jste si právě díky němu troufl i na delší nebo náročnější cesty, které byste jinak nezvládli. A protože šlapat stejně musíte, dáte si do těla. V tom se neliší od běžného kola, také má pedály, řetěz nebo převody.