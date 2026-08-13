Řada drobností, kterých si nevšimnete
Vyšší spotřeba totiž často nevzniká jednou velkou změnou, ale řadou drobných okolností, které během roku mohou působit nenápadně. Ukrývají se v každodenním provozu domácnosti.
„Všichni máme tendenci hledat jednu konkrétní příčinu. Ve skutečnosti je vyšší spotřeba většinou výsledkem několika faktorů, které se postupně sejdou. Více času stráveného doma, častější práce z domova, vaření nebo praní či spotřebiče, jejichž účinnost se vlivem stáří nebo technického stavu zhoršila, mohou znamenat stovky kilowatthodin ročně navíc, aniž by si to domácnost uvědomila,“ vysvětluje Viktor Procházka ze společnosti Yello.
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