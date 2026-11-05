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Ekofarma Kofa vyrábí vlastní sýry a patří k průkopníkům ekologického zemědělství

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Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...

Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském kraji. | foto: Ekofarma KOFA

Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...
Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...
Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...
Ekologická kozí farma v obci Bílsko u Bavorova v Jižních Čechách
6 fotografií
V Bílsku u Bavorova stojí statek, jehož historie sahá více než dvě století zpátky. Barokní usedlost z roku 1812 patřila po generace rodině Špatných, která však za minulého režimu o svůj majetek přišla. Po revoluci se rodina vrátila na zdevastovaný statek a místo pouhého obnovení původního hospodářství se pustila do ekologické produkce, která u nás v té době byla téměř neznámá. Dnes na Ekofarmě KOFA chovají přibližně 90 koz, které mají celodenní přístup na pastviny, a z jejich mléka vyrábějí vlastní sýry.

Statek, který se vrátil rodině

Statek v Bílsku je typickou ukázkou venkovské barokní architektury a dodnes je chráněný státem. Pro rodinu Špatných ale představuje mnohem víc než historickou stavbu. Je součástí příběhu, který na několik desetiletí přerušilo znárodnění.

Po revoluci se rodině podařilo o navrácení majetku usilovat a statek znovu získat. Místo návratu k původnímu způsobu hospodaření se ale rozhodla hledat vlastní cestu. Vznikla Ekofarma KOFA, která se zařadila mezi vůbec první ekologické farmy v Česku.

Bio v době, kdy ho téměř nikdo neznal

Dnes je označení BIO běžnou součástí nabídek obchodů i jídelníčků. V době, kdy KOFA vznikala, ale ekologické zemědělství u nás teprve začínalo. Informace o tom, jak ekologicky hospodařit, proto rodina hledala z velké části sama, často v zahraničních zdrojích. KOFA se postupně stala jednou z průkopnických ekofarem a dodnes patří k dlouholetým členům PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Ekologický přístup se zde promítá do každodenního života zvířat. Farma chová přibližně 90 koz a ty mají celodenní přístup na pastviny, kde se mohou volně pohybovat a přirozeně se pást i odpočívat. Právě možnost pohybu venku a přístup k přirozenému krmivu patří k základním podmínkám kvalitní péče o životní podmínky hospodářských zvířat.

Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...

Z pastviny až k vlastním sýrům

Hlavním produktem ekofarmy jsou kozí mléčné výrobky, především sýry, za kterými stojí vlastní stádo, hospodářství a lidé, kteří se o něj každý den starají. Pro zákazníka to znamená nejen BIO certifikaci, ale také jasnější představu o původu potraviny. Ví, odkud mléko pochází, jaká zvířata za ním stojí a v jakém prostředí žijí.

Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...

Tradice, která dostala novou podobu

Dnes rodinnou farmu vede Jakub Špatný, který ji převzal po svém otci Františkovi. Rodinný příběh tak pokračuje další generací. Ekofarma KOFA je příkladem toho, jak může rodinné hospodářství spojit historické dědictví s novým způsobem zemědělství. Tradice tady neznamená návrat do minulosti, ale pokračování rodinného příběhu způsobem, který odpovídá dnešnímu ekologickému hospodaření.

Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

  • Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací.

Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Česká republika používá pro produkty ekologického zemědělství označení „BIO zebra“

  • Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Evropská unie používá pro produkty ekologického zemědělství označení „Bio List“.

Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.

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Ekofarma Kofa vyrábí vlastní sýry a patří k průkopníkům ekologického zemědělství

Ve spolupráci
Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...

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