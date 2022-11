Pět zásad, které byste měli dodržet při přípravě vchodových dveří na zimu

Vchodové dveře dostávají každý den pořádně zabrat. V létě do nich pere sluníčko, v zimě se do nich opírá mráz a ani v propršených dnech a podzimních plískanicích to nemají vůbec jednoduché.

„Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, jsou vstupní dveře poměrně složitým mechanismem, který potřebuje minimálně jednou do roka údržbu. Není sice nijak náročná, ale pokud chceme, aby nám dveře dlouho a dobře sloužily, rozhodně bychom ji neměli opomíjet,“ doporučuje Stanislav Obyt ze společnosti VP trend.

1. Agresivní čistidla a drátěnky? Nepoužívat

K pravidelné péči o dveře rozhodně patří jejích omývání. Pokud jsou dveře zaprášené či špinavé od bláta, sáhněte po mýdlové či jarové vodě (prostředky s neutrálním pH) a dveře jí lehce omyjte.

Ani při silnějším znečištění nepoužívejte chemická čistidla či abrazivní prostředky s jemnými částicemi, které by mohly dveře poškrábat. Vždy používejte jemný hadřík. Drátěnky a hrubé kartáče nechte na jiné příležitosti.

2. Co když dveře drhnou

Dveře nejsou jen deska, která vyplňuje futra. Při pravidelné péči by se nemělo zapomínat ani na všechny jejich komponenty – kliky, madla, klepadla či dveřní závěsy (panty).

I zde platí pravidlo nepoužívat žádné abrazivní přípravky a hrubé kartáče. Doplňky dveří bývají často z měkkých kovů jako je ocel či mosaz, pro ty se prodávají speciální čistidla.

Když už budete u leštění kliky, zkontrolujte rovnou, zda na ní není uvolněný šroubek – tzv. červík, to se totiž mnohdy stává. Pokud ano, zkuste ho dotáhnout, případně rovnou vyměnit. Pozor, když ho budete kupovat, musíte zvolit správnou délku a průměr.

Dveřní závěsy jsou kategorií sami pro sebe. Kromě toho, že vám mohou dveře vrzat kvůli nepromazaným pantům, mohou se i špatně dovírat či drhnout. U vchodových dveří je ideální závěsy promazat silikonovým olejem a případně je i seřídit.

Jednoduchý návod na seřízení dveří můžete vidět zde. Pokud si však na vyvážení dveří sami netroufáte, budete muset zavolat odborníka.

3. Průvan je nepřítel

I v zimě se větrat musí, pozor ale na průvan. Rychlé zabouchnutí dveří rozhodně není ideální. Zabránit tomu může teoreticky zarážka. To je sice pravda, ale musíte vědět, jak ji používat správně.

Je nutné dveře pečlivě zajistit v otevřené poloze, aby nedošlo k tomu, že se dveře průvanem prudce zavřely a až pak se zarazily ve fázi nejprudšího pohybu. Prudký pohyb dveří a náhlé zastavení o nějakou zábranu na zemi může způsobit torzi ve dveřním křídle a následné prasknutí prosklených částí, v extrémním případě i poškození celého dveřního křídla.

4. Gumové těsnění péči prý nepotřebuje. Nenechte se mýlit

Není snad nic horšího než pod dveřmi profukující chladný vzduch, doplněný o otravný zvuk meluzíny. Aby nás dveře chránily před venkovní zimou, měly by dostatečně těsnit.

Pro výrobu těsnění se zpravidla využívá plast, který je poměrně stabilní a na rozdíl od jiných materiálů se ani vlivem teplotních změn či vlhkosti příliš nerozpíná. V zimě je každá strana dveří vystaveně extrémně odlišným teplotám a v těchto podmínkách mohou být i na plastovém těsnění patrné změny.

Aby bylo těsnění co nejdéle v dobré kondici, tedy pružné a celistvé, potřebuje stejně jako ostatní kovové komponenty dveří pravidelně promazávat. Chybu neuděláte třeba se silikonovým mazivem, jaké se používá i na promazávání okenních těsnění, které konzervuje, chrání před praskáním a celkově prodlužuje životnost.

5. Ozdoby na dveře pověste, ale…

Věnce, zvonečky či květiny jsou určitě hezkým zkrášlujícím prvkem vstupních dveří do vaši domácnosti. Místo pomocníků, kteří na povrchu dveří napáchají často nevratné škody, tedy oboustranné lepicí pásky, tavné pistole, izolepy, špendlíku nebo rovnou hřebíku, zkuste raději použít třeba speciální hák.

Umístí se na vrchní hranu dveří, popřípadě sáhněte po ozdobné stuze, kterou můžete za dveře také hezky zaháknout.