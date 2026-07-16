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Tyto spotřebiče jste určitě měli doma. Ikony z doby socialismu slouží dodnes
Když Jan Prošvic v Hlinsku v roce 1943 začínal, pojmenoval svou Elektrotechnickou akciovou společnost ESA. Začínal výrobou žehliček.
Sedm let budují dokonalé místo pro rodinu i relax, práci i chvíle o samotě
Příběh této poměrně rozlehlé, zhruba 4 tisíce metrů čtverečních velké zahrady, ještě zdaleka není u konce. Je to totiž místo, které se spolu s rodinou majitelů neustále proměňuje, společně s nimi...
Hektarovou zahradu u bývalého mlýna buduje v podhůří hor téměř půlstoletí
V podhůří Orlických hor se přes údolí rozkládá rozsáhlá generační zahrada, která je živým důkazem toho, že celoživotní láska k rostlinám dokáže proměnit kus krajiny v malý svět sám pro sebe.
Ze zarostlé zahrady byla rodina zděšena, už si ji upravili k obrazu svému
Pětičlenná rodina z Jablonecka koupila před třinácti lety dům na Jablonecku. Zahrádku má malou, jen zhruba 500 metrů čtverečních, ale stačí to. Dokonce je rozdělená na dvě části.
Vždy chtěla relaxační zahradu v anglickém stylu, s pár útulnými zákoutími
Když v roce 1999 koupili jako Pražáci chalupu nedaleko Tábora, byla přilehlá užitková zahrada rozdělená na několik menších dílů plůtky. Bylo tam bramborové políčko, 4 keře rybízu, přehoustlé...
Sinice jsou pro psy velmi nebezpečné. Otrávit je může i voda, varuje veterinářka
Při přípravě na dovolenou se psem lze podcenit spoustu věcí, které mohou způsobit zbytečné komplikace. Rady a tipy, na co rozhodně nezapomenout při balení, na co si dát pozor a jak vybruslit...
Dvacet milníků z historie praní. Od valchy až po pochodující tatramatky
Historie praní v českých zemích prošla fascinujícím vývojem od absolutní závislosti na přírodních zdrojích až po mechanizaci, která osvobodila domácnosti od celodenní dřiny.
Fotky zanedbaných psů ze Šumavy. Jsou na tom špatně, hlásí azyl
Čtyři silně zanedbaní psi byli v neděli 12. července nalezeni v lese mezi obcemi Zbytiny a Křišťanov na Prachaticku. Jde o křížence labradoodla, tedy v současnosti velmi žádaného plemene, za jehož...
Ve fotoduelu vybírejte nejroztomilejší červencové mazlíčky, hrají o krmivo
Červencová anketa letních snímků zvířecích mazlíčků odstartovala. Hlasujte a můžete přiblížit své favority k lákavé výhře od německé firmy Josera a ještě vyhrát knížku.
Inspirativní příběhy v Nejkrásnější zahradě. Přihlaste tu svou do 2. kola
V 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada čtenářů iDNES.cz najdete 20 zahrad, které čekají na vaše hodnocení. Některé majitelé budují desítky let, jiné mají za sebou sotva pár sezon a všechny hrají o...
Hektarovou zahradu u bývalého mlýna buduje v podhůří hor téměř půlstoletí
V podhůří Orlických hor se přes údolí rozkládá rozsáhlá generační zahrada, která je živým důkazem toho, že celoživotní láska k rostlinám dokáže proměnit kus krajiny v malý svět sám pro sebe.
Neviditelní psi z útulků. Proč někteří outsideři marně čekají na druhou šanci
Proč někteří psi v útulcích marně čekají na novou rodinu celé měsíce i roky, zatímco jiní odcházejí do nových domovů téměř okamžitě, je otázka, která trápí ochránce zvířat po celém světě.
Noemova archa rostlin. Na mizení druhů má člověk velký podíl, říká botanik
Unikátní expozici Archa Bohemica, která návštěvníkům přibližuje ohrožené i již vyhynulé druhy rostlin České republiky, můžete obdivovat v botanické zahradě v pražské Troji. Náměstek pro odbornou...
Jeřáb snesl do výběhu kontejner. Libereckou zoo opouští výrazný obyvatel
Samici slona indického Balu čeká koncem prázdnin přesun z liberecké zoo do specializovaného zařízení Skanda Vale ve Velké Británii. Ve svém novém domově získá rozsáhlé přírodní výběhy, nepřetržitou...
Ze zarostlé zahrady byla rodina zděšena, už si ji upravili k obrazu svému
Pětičlenná rodina z Jablonecka koupila před třinácti lety dům na Jablonecku. Zahrádku má malou, jen zhruba 500 metrů čtverečních, ale stačí to. Dokonce je rozdělená na dvě části.
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Mám utrácet za veterináře? Raději se zeptám počítače, uvažuje stále víc lidí
Rostoucí trend využívání umělé inteligence v péči o domácí mazlíčky vyvolává mezi ochránci zvířat vážné obavy. Hlavním motivem tohoto chování bývají často finanční tlaky a snaha ušetřit na nákladech...
Není dobré dělat ze zvířat celebrity. Šéf zoo o chovu šelem i hluku z festivalů
Proč v Jihlavě neuvidíte africké levharty, ale potkáte tu kriticky ohrožené čínské aligátory? Ředitel místní zoologické zahrady Jan Vašák v rozhovoru mluví o tom, jak se na deseti hektarech buduje...