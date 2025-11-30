Dva životy, jeden byt: čeho se zbavit a kam uložit věci, kterých se nechceme vzdát

Autor:
Ve spolupráci
Bylo nebylo. Potkali se a zamilovali, a pokud dostali hypotéku na garsonku, tak ji splácejí dodnes. To není konec pohádky, ale začátek boje o úložný prostor, který prožívá většina párů, co musí ze dvou životů udělat jeden.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Když jsme se stěhovali s přítelem do prvního společného bydlení, měla to být zkouška vztahu. Sestěhovat se totiž znamená sladit návyky i stereotypy, které si neseme ze svých původních rodin i vztahů. Současně se vystavujeme kritickým konfrontacím, jako například vynášení odpadků či umývání vany, abychom zjistili, jaký ten druhý doopravdy je. Další výzvou pak je sladit domácí mazlíčky a majetek obou zúčastněných.

Proč se páry rozhodují ke společnému nastěhování?

Středoškolské chození, kdy si oba udržujeme dostatek prostoru pro sebe a svůj život, je nesmírně komfortní a mnohé páry ho z pohodlnosti udržují i v dospělosti. Jednou však nastane chvíle, kdy nevyhnutelně budeme muset udělat krok vpřed a ze dvou „já“ udělat „my“.

Kromě postupu do další vývojové fáze vztahu zde hrají roli i finanční důvody, a to rozdělení nákladů na nájem, energie, ale i na stravu, protože páru se vyplatí vařit spíš než jednotlivcům.

Očekávání vs. realita

Zní to jako idylka, skutečnost však bývá napínavější. Jako by nestačilo, že mě z ničeho nic někdo opravuje, jak mám vařit brambory, protože „u nich doma se to dělalo jinak“, omezený prostor má mít najednou i můj šatník, který je zázračně životaschopný a je zjevně schopen samovolné reprodukce. Ne že by to muži měli lehčí… Živě si vybavuji přítelův vyděšený výraz, když jsem mu zcela samozřejmě řekla, že u nás v rodině bylo nádobí mužská záležitost a zakázala jsem mu používat sedačku v obýváku jako sušák na zpocená trička.

A to nemluvím o okamžiku, kdy přivezl své horské kolo a ubytoval ho v naší ložnici. Na mé protesty ohledně udržení „alespoň nějaké životní úrovně“, odpověděl, že snad nejsme královská rodina. Jen jsem procedila, že ani princ William si určitě nenastěhoval vrtulník Sea King do ložnice, a veškerou diskusi pak přítel ukončil otázkou, co bude k večeři. Dlužno dodat, že já si s sebou z rodičovského domu stěhovala sebrané spisy Arnošta Lustiga, které jsem k životu také nutně nepotřebovala.

Zkrátka otázka majetku budoucích novomanželů je věčným tématem, ať už jde o to, co nevěsta do manželství přináší, nebo raději ne. A to jsme měli obrovskou výhodu, protože to pro nás oba tehdy bylo první samostatné bydlení a kromě horského kola a Lustigových knih jsme neměli vlastně nic. Žádný nábytek ani velkou elektroniku.

Uplynulo deset let a můj majetek obnáší také zařízení bytu, kuchyňské nádobí a náčiní, elektrické spotřebiče, dekorace. A dvě děti, pro které není žádný byt dost velký. A pokud by se k nám měl někdy v budoucnu nastěhovat představitel mužského pohlaví, musí být hlavně otužilý, protože bude pravděpodobně bydlet na balkóně.

ilustrační snímek

Stěhování jako příležitost pro velký úklid

Nové bydlení či nová životní fáze je ideální příležitost zbavit se starých věcí, ať se trochu pročistí zatuchlý vzduch. Jak na to?

Jak na decluttering?

Rozdělte si byt na menší sektory a třiďte věci po částech na věci, které:

    • ponechat (tedy to, co potřebujete a používáte)
    • vyhodit, resp. darovat
    • uskladnit

Zkuste metodu 1-3-5, kdy máte každý den jeden velký úkol, tři střední a pět malých.

Ve světě aktuálně trenduje metoda minimalismu, která radí zbavit se nepotřebných věcí, abychom si tzv. uklidili i v duši, protože vnější chaos je odrazem zmatku, který nosíme v sobě. Knihu Marie Kondo, expertky na úklid, která propaguje právě ozdravný minimalismus, mi před nějakým časem půjčila kamarádka. Určitě ji někdy dočtu, pokud ji ovšem najdu v tom binci, co mám doma.

Tzv. „decluttering“ se dá aplikovat i na oblečení. Obecně se radí: co jste neměli víc než rok na sobě, musí pryč! Konečně bychom se tak zbavili stresujícího překládání věcí mezi tím, co mi je, do čeho jednou zhubnu a co si schovávám na dobu, až zase přiberu.

Maria Kondo nadchla celý svět do uklízení. Tvrdí, že uklizený domov je klíčem k uklizené duši.

Polovinu planety naučila Japonka Marie Kondo skládat věci do šuplíků i přihrádek tak že na první pohled vidíte, kde co máte.

Kam s věcmi, kterých se nechcete vzdát?

Eliminovat věci kolem sebe na bazální potřebu zase není tak složité. Možná byste se divili, jak málo ve skutečnosti potřebujeme k životu. Na druhé straně je spousta věcí, které vyhodit nechceme, protože pro nás mají emoční význam, případně mohou mít v budoucnu i cenu hmotnou. To se týká starých rodinných alb, diapozitivů, dokumentů, rodinného skla a porcelánu, obrazů, knih. Až po háčkované záclony a dečky po babičce, které máte rády, ale vašemu partnerovi se nelíbí. Právě tyhle věci však není vhodné ukládat do vlhkého sklepa, který není vždy dobře zabezpečený a kvůli vlhku tu trpí textilie i papír. A to nemluvím o milovaném horském kole mého bývalého.

Potřebujete více místa pro život? Úklid nám pomáhá zorientovat se ve vlastním životě

Jak správně vybrat skladovací box?

Kromě sklepních kójí, jež obvykle připadají k bytům, nabízejí města i další řešení v podobě self-storage a malých skladů. A to zejména proto, že městské byty mají omezené možnosti jak z hlediska obytných, tak úložných prostor. Důležité je však vybrat takové samoobslužné boxy, které jsou v blízkosti bydliště, máte k nim non-stop přístup a možnost pronájmu na měsíc, půl roku nebo rok dle svých potřeb (samozřejmě s možností výpovědní lhůty). Dalším důležitým faktorem je bezpečí, zejména při uskladnění cenných věcí. Prostor by měl být zabezpečen kamerami a vstup omezen pomocí bezpečnostních kódů.

„V zalidněných lokalitách je zapotřebí nabídnout lidem dostatek prostoru a pohodlí. Skladovací boxy jsou navržené tak, aby byly stejně přístupné jako vlastní sklep – jen čistší a modernější,“ uvádí Jan Bureš z online platformy YourBox.cz a dodává: „V Praze jsou boxy již na pěti místech: v Kobylisích, Malešicích, na Pankráci, na Chodově a na Černém Mostě.“

Samoobslužné sklady YourBox.cz
Samoobslužné sklady YourBox.cz

Samoobslužné sklady YourBox.cz

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Yourbox.cz.

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili

Star Wars: Solo

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

Napadl mě v chlaďáku, po soutěži mi gratuloval, líčí vítězka Hell’s Kitchen obtěžování

Premium
Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli...

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před časem nechtělo žít. V kuchyni získala sebevědomí. Vaření se stalo její vášní i jazykem lásky. „Nejsem...

Vytvořte si doma adventní náladu. Zrecyklujte ozdoby, vyzdobte si okna

ozdoby, Vánoce, barvení, kreativita

Je to neuvěřitelné, ale už tato neděle bude první adventní. Máte nazdobeno a z vašeho domu či bytu předvánoční atmosféra jen prýští? Tak to gratulujeme, jste nejlepší. Ale i tak třeba ještě využijete...

Kotek udělá ze štěněte „pudla“ vyhledávačku divočáků. A myslivecké zkoušky

Prima, Farma Votky Kotka, 6. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, myslivost, hasiči

Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...

Těžké kovy v houbách už nejsou problém. Až na jedno místo, říká profesor Baldrian

Premium
Petr Baldrian

Lesy je potřeba chránit, to ví každý. Pokrývají až 30 % zemského povrchu, což je 42 milionů kilometrů čtverečních, a zachytí 7,6 gigatuny oxidu uhličitého ročně. „Houby a bakterie žijící v půdě jsou...

Dva životy, jeden byt: čeho se zbavit a kam uložit věci, kterých se nechceme vzdát

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Bylo nebylo. Potkali se a zamilovali, a pokud dostali hypotéku na garsonku, tak ji splácejí dodnes. To není konec pohádky, ale začátek boje o úložný prostor, který prožívá většina párů, co musí ze...

30. listopadu 2025

Kamarád člověka a deprese. Zlatí retrívři a lidé sdílejí geny pro úzkost

Retrívři dokážou díky společným genům se svými páníčky sdílet emoce.

Tvrdí se, že psi se podobají svým majitelům – a nová studie naznačuje, že je to pravdivější, než se myslelo. Odborníci zjistili, že zlatí retrívři a lidé sdílejí geny, které je činí náchylnějšími k...

30. listopadu 2025

Dědek u tabule, smáli se mi. Manažer z Prahy vyměnil Sazku za sedlářské řemeslo

Premium
V sedlářské a brašnářské dílně Jana Hnátka (71)

Bylo mu 53 let, když navštívil sedlářské učiliště a nastoupil do školy s patnáctiletými spolužáky. Tříletý učební obor zvládl za dva roky. Původní profesí manažer Jan Hnátek v řemesle našel sám sebe....

29. listopadu 2025

Předvánoční úklid nemusí být peklo. Jak na to chytře a efektivně?

Ve spolupráci
Vánoční úklid je díky SENCOR hračka.

Vánoce, nejoblíbenější svátky v roce, symbolizují klid, pohodu a setkávání s blízkými. Měly by být časem radosti a domácí pohody. Realitou je však často opak – nákup dárků, pečení cukroví a hlavně...

29. listopadu 2025

Kotek udělá ze štěněte „pudla“ vyhledávačku divočáků. A myslivecké zkoušky

Prima, Farma Votky Kotka, 6. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, myslivost, hasiči

Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...

29. listopadu 2025

Máte poslední příležitost, jak ještě úspěšně zazimovat chatu nebo chalupu

Sněhem okrášlená chalupa v Hutích pod vrchem Čeřínek na Jihlavsku. Zasněžená...

Na podzim nastává období, kdy většina chatařů odjíždí do města a své rekreační objekty nechávají opuštěné na celé měsíce. To je „ideální“ příležitost nejen pro zloděje, ale také třeba pro ničivý mráz...

28. listopadu 2025

Hvězdník si lze užít nejen o Vánocích. Kvést vám může i v sezoně na zahradě

hvězdník, amarylis, pěstování, rychlení, Vánoce

Hvězdník. Působivá květina, která si do našich vánočních domovů našla cestu podobně jako další rychlené cibuloviny. Třeba hyacinty nebo i řezané tulipány.

28. listopadu 2025

ANKETA: Vybrali jste výherce rybářského prutu a zhodnotili nejlepší rybářské zážitky

Aktualizujeme
Radek Filip s okounem o délce 46 cm a hmotnosti 1,8 kg

Zhruba od poloviny září mohli rybáři posílat příspěvky do soutěže Můj nejlepší úlovek, v níž se soutěžilo o tři luxusní pruty. Do středečního večera jste měli možnost hlasovat, který příběh si...

27. listopadu 2025  13:35

Když se péče o krajinu a chov zvířat potkají v jednom poctivém, ale o to zajímavějším příběhu

Ve spolupráci
Šrůtkova ekologická farma

Nahlédněte do života farmáře, který dokazuje, že zdravé jídlo může vznikat ruku v ruce s péčí o krajinu a skutečným welfare zvířat.

27. listopadu 2025

Pokud vám každou zimu vymrzne rozmarýn, zkuste fintu zkušené zahradnice

Receptář prima nápadů, Napřírodno, Lenka Šulcová, rozmarýn

Podzim je pro sázení téměř čehokoliv ideální doba bylinky nevyjímaje. A tak jste se třeba pokusili už po několikáté letos zasadit rozmarýn. Nebo jste to s ním možná už vzdali, protože vám každou zimu...

27. listopadu 2025

Zase dopravní zácpa? Mravenci a ptáci vědí, jak na to, pracují pro celek

Ti, kteří se vracejí do hnízda, zpravidla cestují rychleji než jedinci, kteří...

Další podzimní pondělní ráno. Stromy u silnice se zbarvily do žluta a dočervena, zatímco já pod nimi popojíždím v každodenní zácpě. Nade mnou letí směrem na jih hejno vlaštovek a já se závistí myslím...

27. listopadu 2025

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

26. listopadu 2025  11:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.