Znáte pravidlo pěti minut? Šokové větrání uchrání před plísněmi a ušetří

Marek Burza
Řekli byste, že tak jednoduchá věc jako větrání vám může šetřit peníze i zdraví? Nejde totiž jen o jednoduché otevření okna, skutečně efektivní větrání a prevence plísní si vyžaduje pár osvědčených zásad. Rosí se vám okno, v rozích vidíte tmavé skvrny, cítíte zatuchlinu, často vás bolí hlava, jste unavení a podráždění? To všechno mohou být příznaky tak banální věci, jako je špatná cirkulace vzduchu u vás doma.
Stačí vyvětrat třeba třikrát denně zhruba na 5 až 10 minut.

Ačkoliv se správné větrání vyplatí po celý rok, chyby se projeví hlavně na podzim a na jaře, kdy teploty kolísají, topení zapínáme jen občas a váháme, zda vlastně okna otevírat. Výsledek v podobě škod na majetku či zdraví na sebe nenechá dlouho čekat.

„Je až s podivem, kolik lidí nesprávně větrá, čímž snižuje účinnost jak izolace, tak funkčnosti oken,“ upozorňuje Lukáš Kmenta z HBS, specialista na izolace domů a budov. Právě v přechodných obdobích je proto důležité věnovat větrání zvýšenou pozornost. Jak na to?

