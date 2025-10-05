Ačkoliv se správné větrání vyplatí po celý rok, chyby se projeví hlavně na podzim a na jaře, kdy teploty kolísají, topení zapínáme jen občas a váháme, zda vlastně okna otevírat. Výsledek v podobě škod na majetku či zdraví na sebe nenechá dlouho čekat.
„Je až s podivem, kolik lidí nesprávně větrá, čímž snižuje účinnost jak izolace, tak funkčnosti oken,“ upozorňuje Lukáš Kmenta z HBS, specialista na izolace domů a budov. Právě v přechodných obdobích je proto důležité věnovat větrání zvýšenou pozornost. Jak na to?
|
Netěsnící okna zvyšují náklady. Kontrola a seřízení zaberou pár minut