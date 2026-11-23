1. Selhání hydroizolace proti zemní vlhkosti
Vzlínající vlhkost z podloží postupně promáčí zdivo, drolí omítku, ničí podlahy a vytváří ideální prostředí pro plísně. U starších domů a chalup bez funkční vodorovné nebo svislé izolace jde o jednu z nejdražších stavebních oprav vůbec.
Náprava obvykle vyžaduje podřezání zdiva řetězovou pilou, vložení izolačních fólií či nerezových plechů nebo hloubkovou chemickou injektáž, často v kombinaci s odkrytím základů a osazením nopové fólie s drenáží. Celý proces bývá časově i finančně náročný, protože vyžaduje trpělivé vysychání zdiva před obnovou omítek.
Jako prevence funguje důsledné odvádění dešťové a povrchové vody od základů, udržování funkčních okapů a svodů a nezasypávání soklu zeminou až k úrovni dřeva či zdiva. Pravidelně kontrolujte, zda kolem domu nevznikají kaluže a zda se neucpávají drenážní trubky.
Orientační cena: 40 000 – 250 000+ Kč (podřezání zdiva či chemická injektáž se obvykle pohybuje kolem 1 500 – 4 500 Kč za běžný metr zdi, k tomu je nutné připočítat sanaci omítek a drenáž).
Na co si dát pozor: Zateplení vlhkého zdiva polystyrenem bez předchozího vyřešení izolace vlhkost jen uzavře ve zdi a problém dramaticky zhorší. Pozor také na levné „zázračné“ bezkontaktní krabičky bez řádného stavebně-technického průzkumu.
2. Havárie nebo nutná výměna plynového či elektrického kotle
Kotel ztratí tlak, přestane topit nebo hlásí fatální chybu výměníku či řídicí jednotky, což se v topné sezoně mění v okamžitý problém bez tepla i teplé vody. U starších zařízení se oprava často nevyplatí a majitel čelí neplánované investici desítek tisíc korun.
Řešením je rychlý zásah servisního technika, který posoudí, zda stačí vyměnit čerpadlo, expanzní nádobu, ventil nebo desku, případně navrhne montáž nového zdroje tepla. Výměna kotle si navíc žádá revizi, seřízení otopné soustavy a někdy i úpravu odkouření.
Prevencí je každoroční odborný servis a revize ještě před začátkem topné sezony, pravidelné dopouštění a odvzdušňování soustavy a osazení filtru na zpátečce. Vyplatí se také sledovat netradiční zvuky nebo kolísání tlaku, které často signalizují blížící se poruchu.
Orientační cena: 3 000 – 15 000 Kč (běžná oprava čerpadla, ventilu či desky) / 55 000 – 140 000 Kč (nový kondenzační kotel včetně montáže, úpravy odkouření a revize).
Na co si dát pozor: Bez platné roční servisní prohlídky a revize spalinové cesty může pojišťovna v případě havárie či požáru krátit plnění a výrobce odmítnout záruční opravu. U výměny starého kotle za kondenzační často naskočí skrytý náklad za povinné vyvložkování komína.
3. Zanedbaný stav okapů a svodů
Prorezavělé, ucpané nebo uvolněné okapy přetékají při dešti přímo na fasádu, do podhledu střechy a ke zdivu. Voda pak zatéká tam, kam nemá, a způsobuje hnilobu krovů, opadávání omítek i podmáčení základů.
Náprava spočívá ve vyčištění celého systému, dotažení nebo výměně háků a případné výměně poškozených žlabů, svodů či kotlíků. U vyšších domů nebo členitých střech se k ceně materiálu přidává pronájem plošiny nebo stavba lešení.
Nejlépe předejdete potížím pravidelným čištěním okapů na podzim po opadu listí a na jaře po odtání zimních nečistot. Pomoci mohou i ochranné mřížky proti listí a včasná oprava drobných netěsností ve spojích.
Orientační cena: 2 000 – 8 000 Kč (čištění a dílčí opravy) / 18 000 – 65 000 Kč (kompletní výměna na běžném rodinném domě podle materiálu – pozink, lakovaný plech, titanzinek).
Na co si dát pozor: U vyšších nebo hůře přístupných domů se cena snadno zdvojnásobí kvůli pronájmu vysokozdvižné plošiny nebo stavbě lešení. Kombinace různých kovů (např. měď a pozink) bez oddělení vyvolá elektrochemickou korozi a rychlé prorezavění.