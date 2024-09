Těstoviny jsou dědictví, které rádi ochutnáváme dodnes. Vyrobit je není těžké

Traduje se, že těstoviny přivezl do Itálie Marco Polo z cesty do Číny ve 13. století. Faktem však je, že je znali už starověcí Řekové a Římané, a vznikly tedy nejspíš na více místech nezávisle na sobě. To nic nemění na oblibě italských těstovin a těstovin obecně i v naší kuchyni a po celém světě.