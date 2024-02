Domov má být terapie. Jak se doma cítit božsky, abyste dobili baterky

Říká se: Můj dům, můj hrad. Co můžete udělat pro to, abyste se doma cítili dobře, dokázali si tam odpočinout a dobít baterky? Je to o přístupu světla, výmalbě, výběru zařízení i úklidu. Také o tom, kolik přírody si do bytu či domu pustíme. A jak podle statistik většinou bydlí Češi?