Recept na domácí ovocný ocet ze zbytků. Pomáhá s trávením i léčí

Potřebné suroviny: jablečné nebo hruškové jádřince, slupky a odřezky a takzvaná medová voda. Připravíte ji tak, že 60 ml medu smícháte s 1 l teplé vody. Na přípravu octa lze použít i padaná, nahnědlá či jinak poškozená jablka, jen nesmějí být plesnivá.

Ovocné zbytky jednoduše nasekejte, vyskládejte do poloviny sklenice a medovou vodou přelijte tak, aby byly ponořené. Překryjte plátýnkem a nechte kvasit při pokojové teplotě. Denně promíchejte. Zhruba za 10 dní tekutina ztmavne, pak ji sceďte do čisté sklenice a nechte další 2 až 3 týdny kvasit. Promíchávejte a ochutnávejte. Až vám ocet začne chutnat, přeceďte ho, rozlijte do čistých lahví, zazátkujte a uložte v chladu.