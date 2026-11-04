Jak správně vyčistit a odvápnit automatický i pákový kávovar
Při konvenčním čištění kávovaru je základem pravidelné spouštění automatického odvápňovacího programu za použití komerčních tekutých odstraňovačů vodního kamene nebo speciálních tablet na bázi kyseliny citronové a sulfamové.
U pákových kávovarů je nutné pravidelně provádět takzvaný backflush (zpětný oplach) pomocí slepého sítka a čisticího prášku na kávové usazeniny, který rozpouští usazené kávové oleje ve sprše a ventilu přístroje. Nezapomínejte také na vyjmutí a důkladné vyčištění spalovací jednotky pod vlažnou vodou a pravidelnou výměnu vodního filtru v nádržce.
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Babské rady nedají dopustit na čištění kávovaru pomocí kyseliny citronové, která funguje jako šetrnější varianta ke zbavení se vodního kamene. Stačí rozpustit dvě lžíce kyseliny citronové v litru teplé vody, nalít roztok do nádržky a nechat projít systémem, ideálně s pauzou uprostřed cyklu, aby roztok stihl zapůsobit.
Vyhněte se však používání klasického octa, protože jeho silná kyselost a specifický zápach mohou trvale poškodit těsnění uvnitř přístroje a ovlivnit chuť kávy.