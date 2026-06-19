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Proti komárům se spojte s voňavými bylinkami, pomůže i žlutá smraďoška

Valerie Sekretová
Představte si vlahý a teplý, pozdně jarní či letní podvečer: sklenka chlazeného sektu nebo domácí limonády, pohodlné lehátko, dokonalý relax a... Komáři, případně obtěžující mouchy! Moudrá příroda si naštěstí ví rady i v těchto situacích.
Část 1/5

Přírodní repelent v podobě citronové svíčky se při podvečerním posezení šikne.

Než sáhnete po spreji, jehož složení připomíná chemickou laboratoř, zkuste sílu bylinek. Některé vydávají vůně, které jsou pro komáří otrapy (i další otravné hmyzí potvůrky) tak nesnesitelné, že to raději otočí ještě před přistáním. Pro nás jsou však příjemné a uklidňující. Prázdnou lahvičku s rozprašovačem na čistě přírodní domácí repelent bez problémů koupíte. A přírodní repelentní svíčku si také zvládnete vyrobit doma.

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Věda boří mýtus o pivu jako repelentu. Klíčem je oxid uhličitý a etanol


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