Přírodní repelent v podobě citronové svíčky se při podvečerním posezení šikne.
Než sáhnete po spreji, jehož složení připomíná chemickou laboratoř, zkuste sílu bylinek. Některé vydávají vůně, které jsou pro komáří otrapy (i další otravné hmyzí potvůrky) tak nesnesitelné, že to raději otočí ještě před přistáním. Pro nás jsou však příjemné a uklidňující. Prázdnou lahvičku s rozprašovačem na čistě přírodní domácí repelent bez problémů koupíte. A přírodní repelentní svíčku si také zvládnete vyrobit doma.