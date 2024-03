Každý to má jinak. Někdo vaří rád, ale když už je to příliš často, začíná to vnímat jako otravnou povinnost. Někdo bytostně nesnáší žehlení, jiný si postaví žehlicí prkno před televizi a při nějakém seriálu vyžehlí všechno od košil až po ponožky.

Pojďte si zahrát a zúčastněte se ankety, které domácí práce vám vadí nejvíc. Můžete zvolit tři možnosti.

Které domácí práce máte nejméně rádi? vysávání, mytí oken, čištění žaluzií, mytí nádobí, čištění odkapávače nádobí, čištění toalety a koupelny, vaření, čištění sporáku a mikrovlnky, čištění kuchyně a jejích obkladů, jiné, nic, pro mne jsou domácí práce relaxace/vášeň

Na následujících stránkách se pojďme podívat na pár domácích povinností a na to, jak si je co nejvíce ulehčit.