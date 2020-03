Rohlíčky máme obzvláště vypečené, dokazují čtenáři svými příspěvky

Během několika dní se sešlo mnoho desítek receptů. Vynechali jsme ty, kde přišla třeba krásná fotografie, ale slovní doprovod byl nedostatečný. Jde nám totiž hlavně o to nashromáždit recepty s postupem práce.

Vinohradské kozí rohlíky

Vinohradské kozí rohlíky

Příspěvek poslal Jan Beer.

Budete potřebovat: 1/2 kg hladké mouky (já tu z obchodu doma ještě prosévám skrz jemné síto, aby se do těsta opravdu nedostal žádný žmolík), 125 ml oleje (někdo dává sádlo, ale aby bylo cítit trochu přírody, lepší je použít třeba slunečnicový olej), 1/2 lžíce cukru (doporučuji přírodní hnědý), lžička soli, kostku droždí (když není, je dobré mít doma po ruce kvásek jako rezervu) no a nakonec 300 ml kozího mléka (kdo chce ušetřit, může použít samozřejmě vodu, ale neodstraní tak univerzální chuť rohlíků z velkokapacitních pekáren, které známe z hypermarketů).



Postup: těsto nechat kynout asi hodinku a pak udělat mikrobochánky a rozválet je do trojúhelníků, ty zabalit od širší strany směrem ke špičce a posypat kmínem se solí, pak dát do trouby na 20 minut na 200 °C a na dalších 5 minut na 250 °C, aby rohlíky chytly barvu. Ke zjemnění chuti je možné dát do trouby hrnek s vodou.