Tlapky na podlaze i chlupy na gauči. Jak vyhrát nekonečný boj s nepořádkem

Marek Burza
Domácí mazlíčci obohacují život, ale přinášejí s sebou i některé výzvy. Milovaní spolubydlící jsou sice zdrojem radosti, ale občas i pořádného nepořádku. Úklid domácnosti je tak náročnější a je potřeba provádět ho častěji. Zvířecí chlupy, otisky tlapek, zbytky krmiva a jiné nečistoty se dokážou rychle hromadit v rozích i na různých površích.
Soužití s mazlíčkem přináší i starost o čistotu vybavení bytu.

foto: Profimedia.cz

Pokud máte prostorové možnosti, umyjte tlapky dřív, než se pes vrátí domů.
Tyčový vysavač Philips Series 8000 Aqua Plus
Ruční akumulátorový vysavač je vždy při ruce.
Otisky tlapek a další nečistoty na kobercích, čalounění nebo potazích pelíšků...
Kočky vracející se zvenku nebo psi po procházce často přinesou nečistoty na tlapkách či v srsti až do domu. Nejlepší je ale zabránit tomu hned venku.

Psí tlapky lze před vstupem jemně opláchnout pomocí přenosného tlakového čističe. Kde to není možné, pomůže vchodová zóna se speciálními rohožemi, které fungují jako „záchytná bariéra“.

Psi a kočky po nich přejdou a většinu špíny tak nechají už u dveří. Rohože lze poté jednoduše vysát, a pokud se v nich časem usadí odolnější nečistoty, pomůže je důkladně vyčistit extraktor.

Odstranění zvířecích chlupů

„Ať už jde o psa, kočku, králíka nebo morče, všichni ztrácejí chlupy. Ty se rády zachytávají v kobercích, čalounění nebo na oblíbených pelíšcích mazlíčků. Pravidelné vysávání je proto nezbytné.

K vysavačům lze navíc pořídit speciální rotační kartáčové nástavce. Pro úklid těžko dostupných míst se hodí jejich menší, kompaktní varianty. Pravidelné vysávání zabrání tomu, aby se chlupy dostaly hluboko do materiálu,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Za tulení v posteli tisíc navíc. Mazlichůvy a venčitelky jsou stále žádanější

Čisté podlahy

Mnoho domácích zvířat je citlivých na zbytky běžných čisticích prostředků – jejich pachy i složení jim mohou vadit. Šetrnou a ekologickou alternativou k vytírání vodou a chemií je použití parního čističe, který efektivně čistí různé typy podlah – od parket a laminátu až po kámen a keramické dlaždice.

Horká pára v kombinaci s mechanickým účinkem hadříků a kartáčových nástavců odstraní i zaschlé otisky tlapek a zajistí hygienickou čistotu.

Pes celý život čeká na to, až ho někdo sprdne, říká veterinář

Vedle parních čističů jsou vhodné i čističe tvrdých podlah, které v jednom kroku odstraní suché i mokré nečistoty – tím šetří čas. K dispozici jsou přírodní čisticí prostředky bez silikonů, mikroplastů, barviv a syntetických vůní, které účinně čistí a zároveň nezatěžují životní prostředí. Jsou proto ideální volbou pro domácnosti se zvířaty.

Důkladné čištění textilií

Otisky tlapek a další nečistoty na kobercích, čalounění nebo potazích pelíšků lze nejlépe odstranit pomocí extraktoru – mokrého vysavače. Ten vstřikuje směs vody a přírodního čisticího prostředku přímo do povrchu a současně ji s rozpuštěnými nečistotami ihned odsává.

Tím se dosáhne nejen důkladné čistoty, ale také účinného odstranění nepříjemných pachů.

Línání nemusí být pohroma domácnosti. Pomůže vyčesávání i koupele

Vyčistit okna, nerozšlapat kočkolit

Majitelé zvířat dobře znají otisky čumáků, tlapek nebo šmouhy na oknech. Akumulátorový čistič oken si s nimi poradí rychle a bez námahy. Lze ho použít i na skleněné stoly, zrcadla až k zemi nebo skleněné dveře – ideální pro rychlé odstranění viditelných nečistot během dne.

Drobné částečky kočkolitu lze snadno a rychle vysbírat pomocí akumulátorového smetáku nebo ručního aku vysavače. To se velmi doporučuje – pokud by se granule rozšlapaly, mohly by poškrábat podlahu.

VIDEO: Před koupelí psovi srst pořádně vyčešte, radí psí kadeřnice
Krmítko v americkém Ohiu

14. ledna 2026

