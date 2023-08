Vyrobte si doma bylinkovou sůl nebo léčivou mast, s návodem to zvládnete

Domácí výroba bylinkových mastí, tinktur či koupelové soli není složitá a získáte kvalitní přípravky na péči o své tělo za cenu použitých surovin.

Nemusíte mít obavy, příprava macerátu nebo třeba bylinkové mastičky či koupelové soli není vůbec žádná věda. Zvládnete to s přehledem v pohodlí svého domova. S trochou trpělivosti z vás za pár týdnů může být protřelá mastičkářka známá po celém okolí! A to se může hodit.

Udělejte si macerát

Stačí jen smíchat hrst bylinek s rostlinným olejem (slunečnicový, mandlový, konopný, kokosový) nebo čistým alkoholem. Čerstvé bylinky nechte minimálně jeden den zavadnout. Poté je vložte do zavařovací sklenice a zalijte.

Macerace probíhá většinou dva až tři týdny v pokojové teplotě, každodenně kontrolujte a protřepávejte, aby se uvolnilo co nejvíce látek. Pak jednoduše olej přeceďte přes plátýnko, uložte do lahvičky se závěrem. Používá se jako základ do mastí, krémů, masážních olejů nebo třeba jako jednu z hlavních složek přírodních mýdel.

Bylinkové masti lze používat jako krémy – návod od Margit Slimákové: