Když vám domácí kvásek začne smrdět, nevzdávejte to, radí kvasový guru

Kvásek a kvašený chléb pochází ze starověkého Egypta z doby před šesti tisíci lety. Jednoho dne Egypťané zapomněli na sluníčku těsto na jejich klasický nekvašený chléb. Těsto však díky času, teplu a působení bakterií vykynulo, bylo lehčí a vzdušnější než původní ploché chleby.

Egypťané nelenili a upekli ho. Záměrně začali tento způsob opakovat. Vznikl tak první kvásek a od té doby se začal pravidelně používat k výrobě chleba. V Česku byla nejstarší pec na výrobu chleba objevena v Bylanech u Olomouce a pocházela z období zhruba 4 800–4 600 př. n. l.

Tuto historii připomněl světoznámý odborník na kvásky z Belgie Karl de Smedt, který právě navštívil Českou republiku. Založil takzvanou Knihovnu kvasů, kde analyzují a uchovávají kvasy z celého světa, aby je zachovali jako dědictví pro budoucí generace.

V roce 2008 se stal vedoucím nového Centra pro chuť chleba a od roku 2013 je „knihovníkem“ Knihovny kvasů, která se nachází v městečku Sankt-Vith na jihu Belgie. Cestuje po celém světě, hledá staré tradice a recepty na chléb, snaží se získávat unikátní kvasy a uchovávat je v Knihovně. Každý kvásek je totiž jedinečný, v pekárnách ho uchovávají na živu mnohdy po desetiletí.

A jaký recept nabízí Knihovník? Zkusili jsme ho vyzpovídat:

Jak si mohu udělat svůj vlastní kvas?

Způsob, jak začít, je vlastně velmi jednoduchý. Potřebujete dvě samostatné ingredience: mouku a vodu. Vezmete lžíci vody a lžíci mouky, promícháte, přikryjete a necháte 24 hodin na kuchyňské lince při pokojové teplotě. Po 24 hodinách přidáte opět dvě lžíce vody, 2 lžíce mouky, počkáte 24 hodin a pak znovu přidáte 4 lžíce mouky, 4 lžíce vody, takže takto postupně budete zvyšovat množství. Pokaždé ve stejném poměru a uvidíte, že po 3–4 dnech bude zápach příšerný a budete si myslet, že „jsem něco udělal špatně“ a možná ho vyhodíte. Nedělejte to. Pokračujte v krmení a po pěti, šesti, sedmi dnech uvidíte bublinky a vůně se změní jakoby na jogurt. A pak máte kvásek.

Jak ho udržet při životě po měsíci, dvou, třech…?

Jakmile ho budete mít, můžete ho uložit do lednice v malé vzduchotěsné dóze nebo staré skleničce od marmelády. Uchováte ho v lednici, a když ho budete potřebovat, vyndáte ho a 4–8 hodin předem znovu nakrmíte čerstvou moukou a vodou. Uvidíte, že po čase zase začne bublat. A můžete pokračovat kdykoli. Vždy musíte nechat malé množství pro příště. A toto množství udržíte ve vzduchotěsné dóze v lednici po dobu dvou měsíců i bez krmení.

Některé kvásky však mohou přežít i roky. Jak je udržujete?

V knihovně máme nyní 157 zákvasů a pokaždé, jednou ročně, požádáme majitele, aby nám poslali 334 kg mouky a tou moukou krmíme zákysy v knihovně. Každé dva měsíce používáme vodu, kterou máme v Sankt-Vith, kde se nachází zákvasová knihovna, protože voda je v pořádku, ale používáme původní mouku a tou krmíme kvasy. Takže pokud to budete dělat každé dva měsíce, můžete je uchovat po staletí.

Jaká je vaše nejlepší rada pro někoho, kdo chce upéct svůj úplně první domácí chléb?

No, moje rada zní: Poprvé pečte s kynutými vaflemi nebo palačinkami. Jednoduché věci. Na našem webu jsou recepty, které si lidé mohou ověřit. Jsou velmi jednoduché a postupně, když se seznámíte se svým kváskem, začnete zkoušet upéct chleba. Jediné, co si musíte představit, je, že každý recept, který najdete, píše někdo, kdo popisuje, jak se jeho kvásek chová. Ale každý zákvas je jedinečný a některé z nich mají velmi silnou fermentační sílu, jiné ne. Časy tedy nikdy nebudou úplně stejné jako to, co uděláte vy nebo váš zákvas, takže opravdu musíte vědět, jak mocné je vaše zákysové těsto a jak rychle bude kvasit.

Moje rada je tedy postupovat krok za krokem, zapisovat si vše, co děláte, protože je důležité si to zapamatovat: co jsem udělal naposledy, když jsem čekal tolik hodin? Udělal jsem to, udělal jsem tamto. Pište si deník a zjistěte, jak je vaše kynuté těsto silné.