Destiláty vyrábíte výhradně z českého ovoce. Jaká byla letos ovocnářská sezona? Z čeho se bude nejvíc pálit?
Sezona nebyla nic moc, protože ovoce hodně pomrzlo. Máme nakoupené třešně, višně, meruňky, švestky, hrušky i jablka. Hrušky vypadají, že jich bude tak akorát. Švestek je málo, pomrzly, nebo naopak popadaly suchem. A u nás v Jihočeském kraji jsme v podstatě bez jablek.
Sáhnete po ovoci jinam?
Naštěstí máme jablka i švestky z loňska, kdy byla nadprůměrná sezona. Nakupovali jsme do zásoby. U destilátů je výhoda, že se nekazí. Letos byla menší úroda, ale zase svítilo hodně sluníčko, takže v ovoci bude víc cukru, bude hodně sladké, což je pro pálení lepší. Čím víc má v sobě cukru, tím lépe bude kvasit. Na druhou stranu bylo sucho, takže plody nebyly tak velké. S tím vším si musíme umět poradit.
Švestky jsou pohodářky, nemusíte si jich moc všímat, krásně kvasí, dobře tečou, mají v sobě dost šťávy i cukru. Zato hrušky jsou podle mě hrozný svině.