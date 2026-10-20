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Domácí destilát s díky odmítám. Vím, co do něj lidé dokážou strčit, říká šéfka lihovaru

Jiří Kratochvíl
  16:00

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Barbora Šitnerová šéfuje výrobě destilátů v lihovaru v Blatné. | foto: archiv Barbory Šitnerové

Barbora Šitnerová šéfuje výrobě destilátů v lihovaru v Blatné. Jaká byla letos úroda? Z čeho nejraději pálí? A jak jí dokáže „zatopit“ tatínek, slavný lihovarník? To vše zodpověděla v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.

Destiláty vyrábíte výhradně z českého ovoce. Jaká byla letos ovocnářská sezona? Z čeho se bude nejvíc pálit?
Sezona nebyla nic moc, protože ovoce hodně pomrzlo. Máme nakoupené třešně, višně, meruňky, švestky, hrušky i jablka. Hrušky vypadají, že jich bude tak akorát. Švestek je málo, pomrzly, nebo naopak popadaly suchem. A u nás v Jihočeském kraji jsme v podstatě bez jablek.

Sáhnete po ovoci jinam?
Naštěstí máme jablka i švestky z loňska, kdy byla nadprůměrná sezona. Nakupovali jsme do zásoby. U destilátů je výhoda, že se nekazí. Letos byla menší úroda, ale zase svítilo hodně sluníčko, takže v ovoci bude víc cukru, bude hodně sladké, což je pro pálení lepší. Čím víc má v sobě cukru, tím lépe bude kvasit. Na druhou stranu bylo sucho, takže plody nebyly tak velké. S tím vším si musíme umět poradit.

Švestky jsou pohodářky, nemusíte si jich moc všímat, krásně kvasí, dobře tečou, mají v sobě dost šťávy i cukru. Zato hrušky jsou podle mě hrozný svině.

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Domácí destilát s díky odmítám. Vím, co do něj lidé dokážou strčit, říká šéfka lihovaru

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Barbora Šitnerová šéfuje výrobě destilátů v lihovaru v Blatné.

Barbora Šitnerová šéfuje výrobě destilátů v lihovaru v Blatné. Jaká byla letos úroda? Z čeho nejraději pálí? A jak jí dokáže „zatopit“ tatínek, slavný lihovarník? To vše zodpověděla v rozhovoru pro...

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