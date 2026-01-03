Optimální metodu společně shrnuli Manny Opoku, učitel chemie na MyEdSpace a věhlasný šéfkuchař Heston Blumenthal.
1. Výběr správné odrůdy
Základem úspěchu je typ brambor. Ideální jsou ty s vysokým obsahem škrobu (hledejte varný typ C). Škrob obsahuje molekuly amylózy, které během vaření nabobtnají a na povrchu vytvoří jemné granule. Ty v troubě rychle vyschnou a vytvoří vytouženou křupavou krustu.
2. Geometrie křupavosti
Při krájení nebuďte fádní. Studie z roku 2018 naznačuje, že krájení pod ostrým úhlem 30 stupňů maximalizuje povrchovou plochu. Více „ostrých hran“ znamená více místa pro vznik křupavé kůrky.
3. Tajemství předvaření
Brambory předvařujte v osolené vodě asi 10 minut prudkým varem.
- Pozor na kyselost: Do vody nepřidávejte ocet ani citron – kyselé prostředí způsobí, že brambory zůstanou tuhé a žvýkavé.
- „Shiggle“ metoda: Po uvaření brambory slijte a v hrnci s nimi prudce zatřeste. Tím narušíte jejich povrch a vytvoříte škrobovou „kašičku“, která v troubě nejlépe křupe.
- Zbavte se páry: Než půjdou do trouby, nechte z nich úplně odpařit páru. Vlhkost je nepřítelem křupavosti.
4. Chemie pečení: Maillardova reakce
Zlatavá barva a omamná chuť jsou výsledkem Maillardovy reakce (chemická reakce mezi aminokyselinami a cukry). Chcete-li ji urychlit:
- Jedlá soda: Poprašte brambory špetkou sody. Zvýšíte tím pH, což urychlí hnědnutí i při nižších teplotách.
- Semolina nebo mouka: Zaprášení lžící krupice nebo mouky vytvoří na povrchu další mikroskopické výběžky pro extra „sklovitý“ křup.
Pečené brambory připravíte na tisíc způsobů
5. Správný tuk a teplota
Kombinace chutí a stability je klíčová. Husí nebo kachní sádlo chutnají skvěle, ale mají nízký kouřový bod (snadno se přepálí).
- Tip: Smíchejte sádlo s trochou rostlinného oleje pro lepší stabilitu.
- Předehřátí: Tuk v pekáči nejdříve rozpalte v troubě na 200 °C (cca 10 minut), než do něj brambory vložíte.
6. Finální pečení
Brambory v pekáči nepěchujte, musí mít kolem sebe prostor, jinak se začnou dusit. Bylinky a česnek přidejte až ke konci, aby nezhořkly. Pečte 20 minut, poté je otočte a dopékejte dalších 20–30 minut do zlata.