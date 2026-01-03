Dokonalé pečené brambory. Vědci doporučili optimální postup

Marek Burza
Povedená sváteční hostina se neobejde bez pečených brambor, ale nic nezkazí náladu tak jako gumové, rozmočené kousky bez chuti. Vědci a šéfkuchaři nyní odhalili chemické procesy, které stojí za perfektní přílohou – a chyby, kterým se musíte vyhnout.
Pečené brambory s česnekovou majonézou

Pečené brambory s česnekovou majonézou | foto: SKKulinární studio MAFRA

Květákový nákyp s mrkví, pečené brambory
Tradiční versus nová metoda krájení brambor. Čím větší plocha řezu, tím větší...
Pečené brambory s domácí tatarkou
Kapří podkovy pečené s brambory a pórkem + stepy
11 fotografií

Optimální metodu společně shrnuli Manny Opoku, učitel chemie na MyEdSpace a věhlasný šéfkuchař Heston Blumenthal.

1. Výběr správné odrůdy

Základem úspěchu je typ brambor. Ideální jsou ty s vysokým obsahem škrobu (hledejte varný typ C). Škrob obsahuje molekuly amylózy, které během vaření nabobtnají a na povrchu vytvoří jemné granule. Ty v troubě rychle vyschnou a vytvoří vytouženou křupavou krustu.

2. Geometrie křupavosti

Při krájení nebuďte fádní. Studie z roku 2018 naznačuje, že krájení pod ostrým úhlem 30 stupňů maximalizuje povrchovou plochu. Více „ostrých hran“ znamená více místa pro vznik křupavé kůrky.

Pečené brambory na plechu

Pečené brambory na plechu

Recept

Lehké

50 min

3. Tajemství předvaření

Brambory předvařujte v osolené vodě asi 10 minut prudkým varem.

  • Pozor na kyselost: Do vody nepřidávejte ocet ani citron – kyselé prostředí způsobí, že brambory zůstanou tuhé a žvýkavé.
  • „Shiggle“ metoda: Po uvaření brambory slijte a v hrnci s nimi prudce zatřeste. Tím narušíte jejich povrch a vytvoříte škrobovou „kašičku“, která v troubě nejlépe křupe.
  • Zbavte se páry: Než půjdou do trouby, nechte z nich úplně odpařit páru. Vlhkost je nepřítelem křupavosti.
Opečené brambory se sázeným vejcem

Opečené brambory se sázeným vejcem

Recept

Lehké

15 min

4. Chemie pečení: Maillardova reakce

Zlatavá barva a omamná chuť jsou výsledkem Maillardovy reakce (chemická reakce mezi aminokyselinami a cukry). Chcete-li ji urychlit:

  • Jedlá soda: Poprašte brambory špetkou sody. Zvýšíte tím pH, což urychlí hnědnutí i při nižších teplotách.
  • Semolina nebo mouka: Zaprášení lžící krupice nebo mouky vytvoří na povrchu další mikroskopické výběžky pro extra „sklovitý“ křup.

Pečené brambory připravíte na tisíc způsobů

Pečené brambory s česnekovou majonézou
Květákový nákyp s mrkví, pečené brambory
Tradiční versus nová metoda krájení brambor. Čím větší plocha řezu, tím větší povrch a oblasti zhnědnutí.
Pečené brambory s domácí tatarkou
11 fotografií

5. Správný tuk a teplota

Kombinace chutí a stability je klíčová. Husí nebo kachní sádlo chutnají skvěle, ale mají nízký kouřový bod (snadno se přepálí).

  • Tip: Smíchejte sádlo s trochou rostlinného oleje pro lepší stabilitu.
  • Předehřátí: Tuk v pekáči nejdříve rozpalte v troubě na 200 °C (cca 10 minut), než do něj brambory vložíte.
Pečené brambory s domácí tatarkou

Pečené brambory s domácí tatarkou

Recept

Střední

35 min

6. Finální pečení

Brambory v pekáči nepěchujte, musí mít kolem sebe prostor, jinak se začnou dusit. Bylinky a česnek přidejte až ke konci, aby nezhořkly. Pečte 20 minut, poté je otočte a dopékejte dalších 20–30 minut do zlata.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Víte, co se odehrává v těle během kocoviny?

ilustrační snímek

Kocovina je komplexní reakce organismu na otravu alkoholem a její zvládnutí vyžaduje kombinaci času, hydratace a doplňování chybějících látek, přičemž mnoho lidových rad funguje spíše jako placebo....

KVÍZ: Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky

Sobi karelští, symbol Vánoc. Sníh k nim tak nějak přirozeně patří.

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do...

Host nemá vždycky pravdu. Hádku s ním ale nelze vyhrát, říká Zdeněk Pohlreich

Premium
V oboru gastronomie absolvoval nejrůznější prestižní kurzy včetně cukrářského...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svým pořadem Ano, šéfe! změnil českou gastronomii a naučil český národ, jak vypadá a chutná skutečně kvalitní kuchyně. A stále má lidem co říct. „Host nemá vždy pravdu,...

Český drsňák s talentem pro obchod loví pašeráky po světě jako jiní kachny

Zoolog a lovec pytláků Tomáš Ouhel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (19....

Když se člověk živí něčím, co ho baví, a co je pro něj zároveň koníčkem, je to to nejlepší, co se mu může v životě stát. A když jde navíc o činnost, která pomáhá světu kolem nás stát se lepším, pak...

Omezování venčení psů na Silvestra se smál, dokud se mu nezaběhl vlastní pes

Při venčení na Silvestra buďte opatrní, nepodceňujte rizika, radí dnes tatínek...

„Každý rok se před silvestrem rojí na sociálních sítích prosby za omezení petard a dělobuchů, které děsí zvířata. Můj otec si přitom vždy klepal na čelo,“ popsala pro redakci časopisu Napsáno životem...

Dokonalé pečené brambory. Vědci doporučili optimální postup

Pečené brambory s česnekovou majonézou

Povedená sváteční hostina se neobejde bez pečených brambor, ale nic nezkazí náladu tak jako gumové, rozmočené kousky bez chuti. Vědci a šéfkuchaři nyní odhalili chemické procesy, které stojí za...

3. ledna 2026

Ze zlomeného srdce vznikly Marmelády s příběhem. Dnes sladí světové kuchyně

Premium
Nakonec se reportérce (na foto vlevo) podaří vymámit přece jen malou radu od...

Každá dobrá pohádka má v sobě dramatickou zápletku, která hlavnímu hrdinovi přichystá do cesty nepříjemné překážky. A nejinak tomu je i u vzniku království marmelád Hany Šindlerové. Ovšem když máte...

2. ledna 2026

V masu, čokoládě i koktejlu. Proč lidstvo vždy fascinovala chuť kouře?

Premium
Domácí uzené žádný supermarket nepřekoná.

Lidé udili maso již v pravěku. Kouř dodává potravinám jedinečné chuťové profily, často spojené s místními dřevinami nebo bylinami. Uzení není jen technika přípravy potravin a způsob konzervace. Je to...

2. ledna 2026

Váš zvířecí parťák může za fotku vyhrát kvalitní krmivo. Už v lednu

Vykročte do nového roku fotoduelem o nejroztoilejšíh lednového mazlíčka. Stačí...

Pravidelný měsíční fotoduel zvířecích parťáků se přehoupl do nového roku, je tedy na místě popřát vám i vašim zvířecím svěřencům pohodový rok a pevné zdraví. A protože i pořádný gáblík se hodí,...

2. ledna 2026

Od slepičího kroku k novému já. Jak Nový rok věští budoucnost

Vzhůru do Nového roku

První leden byl pro naše předky vždy dnem osudovým, kdy se v jediném okamžiku lámal čas a určoval se tón pro všech dvanáct nadcházejících měsíců. Tato víra v magickou moc počátku dala vzniknout...

1. ledna 2026

Alkoholici mezi zvířaty. Umějí pít promyšleně, ale stávají se snadnou kořistí

Premium
Psi nemají enzym etanoldehydrogenázu, který u lidí alkohol odbourává. I malé...

I opice může mít opici. Proč ale zvířata konzumují alkohol podobně jako my adventní svařák a punč? Vyhledávají pocit opojení, nebo je láká jen vysoký obsah kalorií? Na tyto otázky odpovídá Magazín...

1. ledna 2026

Nejroztomilejší mazlíčci prosince vyhráli prémiové krmivo, hlasující knihy

Tři nejroztomilejší mazlíčci prosince 2025 si odnesou krmivo z nové řady Brit...

Poslední den roku je tu a s ním i poslední letošní výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky měsíce. Kdo jsou šťastní výherci krmiva z nové řady Brit Premium by Nature v psí nebo kočičí variantě, a...

2. prosince 2025,  aktualizováno  31. 12. 14:04

Omezování venčení psů na Silvestra se smál, dokud se mu nezaběhl vlastní pes

Při venčení na Silvestra buďte opatrní, nepodceňujte rizika, radí dnes tatínek...

„Každý rok se před silvestrem rojí na sociálních sítích prosby za omezení petard a dělobuchů, které děsí zvířata. Můj otec si přitom vždy klepal na čelo,“ popsala pro redakci časopisu Napsáno životem...

31. prosince 2025

KVÍZ: Víte, co se odehrává v těle během kocoviny?

ilustrační snímek

Kocovina je komplexní reakce organismu na otravu alkoholem a její zvládnutí vyžaduje kombinaci času, hydratace a doplňování chybějících látek, přičemž mnoho lidových rad funguje spíše jako placebo....

vydáno 31. prosince 2025

Dostávají červy i krevety, ovoce jim nesvědčí. Čím krmí v zoo zvířecí gurmány

Premium
PODLE ZÁKONA. Krmit živými zvířaty se v zoo nesmí. Výjimku mají...

Jedlíci, co se neupejpají, ale i nároční a vybíraví požitkáři, kterým jen tak něco nevoní. Na velmi rozdílné zvířecí chutě jsme se vyptávali v olomoucké zoologické zahradě. Někteří její chovanci mají...

30. prosince 2025

Jak pít a neopít se? Prokládejte alkohol vodou, pozor na smrtící kombinace

Jak pít a neopít se?

Oslavy nového roku se často neobejdou bez alkoholu. Jak si ho užít, aniž byste další den měli kocovinu? Dát si něco ostřejšího není hřích, obzvlášť na Silvestra, kdy alkohol teče proudem. I pití...

30. prosince 2025

Nesnáší mlaskání a cinkot příborů. Kvůli tomu nemůže ani jíst s rodinou

Louise Lansburyová se občas pokouší trénovat s kamarády, aby svoji fóbii...

Louise Lansburyová trpí vzácnou poruchou zvanou misofonie, kvůli níž jsou pro ni běžné zvuky žvýkání a stolování naprosto nesnesitelné. Odhodlala se čelit svému strachu a během vánočních svátků...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.