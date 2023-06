Dům uklizený, ale přeplněný. Reorganizací rodina ušetřila za rekonstrukci

Dům kousek za Prahou působil na první pohled čistě a uklizeně. I tak tu ovšem profi tým primáckého pořadu Do pořádku, v čele s moderátorkou Adélou Gondíkovou, našel třeba věci naskládané v rohu ložnice v taškách, nesmyslné hromady hraček v dětském pokoji či roky nepoužívané věci zaparkované na zemi v tatínkově pracovně alias zašívárně.

Hned na začátku vyfasovala rodina od celého týmu pochvalu, že v takovém domě nebudou mít ani moc práce. „Určitě se najdou místa, která by chtěla uklidit a která potřebují zorganizovat,“ vysvětlila Markéta, neskrývající, že už se na pomoc úklidového týmu moc těší. I když obavy také trochu měla. Sbalení všech věcí všech čtyř členů rodiny, jejich odvezení z domu a vyskládání na zem v obří hale nemilosrdně ukázalo, kolik jich čtyřčlenná rodina vlastní.

Markéta pracuje jako lektorka osobního rozvoje. „To byl vlastně důvod, proč jsem rodinu přihlásila. Jak organizuji lidem život, pomáhám jim, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, aby někdo konečně pomohl mně,“ svěřila se.

I když dům vypadal na první pohled uklizený, rodina přiznala, že kdykoliv otevřou skříň nebo šuplík, všude je plno věcí – to bylo stejné v kuchyni, v dětském pokoji i v ložnici. V Petrově pracovně zase zabírala místo spousta věcí, které se prostě nevešly jinam, od dokumentů až po nářadí.

Mladá rodina nechce ztrácet čas organizováním a řešením velkého úklidu, raději tráví čas společně, sportují nebo si zajedou někam na výlet. Už proto, že Markéta si během náročného vysokoškolského studia prošla závažnou nemocí – velké přetížení se u ní projevilo zánětem mozku a částečnou ztrátou paměti. Těžké období s partnerem společně překonali, vzali se, dnes mají dvě úžasné děti. Dobře si uvědomují, co je v životě důležité, a věci to rozhodně nejsou.

Poté, co si s organizátorkou Bárou rodina prošla celý dům, řekli si, co je pro ně doma zásadní a jak si tam co představují, mohla už nastoupit stěhovací četa. Všechny věci zabalili do krabic a převezli do haly, aby je jako rodina mohli za dva dny s organizátorkou Bárou vytřídit na polovinu.

Vidět všechny své věci poskládané na zemi v obří hale musí být silná káva, Konupčíkovi do toho ale šli statečně. „Hustý, tohle všechno je naše?“ prohlásila jejich dcera Linda poté, co spatřila halu zarovnanou věcmi.

Organizátorka Bára pak rodince vysvětlila, jak třídit: buď darovat, recyklovat, prodat, nebo si danou věc ponechat. Tatínek Petr se toho nebojí a hned na začátku vyhodí všechny kravaty, protože je stejně už roky nenosí. Třídí prostě bez lítosti. Děti se s vervou pustily do třídění plyšáků a dalších hraček, Markéta se musí vrhnout na roztřídění kabelek či neuvěřitelného množství dárkových tašek, které se jí doma sešly „pro všechny případy“.

Cenné fígle pro efektivní úklid

Zatímco rodina třídí, v jejich domě se Monika vrhla na úklid a přidává i pár tipů. Myčku i odpady v umyvadle čistí za pomoci kyseliny citronové. U myčky nejprve vyčistí filtr, který bývá příčinou nevábného zápachu, a poté dovnitř myčky nasype kyselinu citronovou a zapne ji na nejdelší program. Kyselinou citronovou pak čistí i vršek odpadu u umyvadla, aby se krásně leskl.

Kutil Karel se zase vrhl na montáž závěsné stěny do spíže – se spoustu úložných přihrádek, aby bylo všechno vyladěné do posledního detailu. Dětský pokoj se dočkal nové výmalby, Monika zbavila dětský nábytek samolepek. „Odstraníme je tím, že je zahřejeme teplým vzduchem a potom pomalinku sloupneme,“ přidala další uklízecí tip s fénem v ruce.

Když se natěšená rodina vrací do uspořádaného domova, už mezi dveřmi říká paní domu, jak si při třídění uvědomili, že změna jejich dům provzdušní a že už to bylo potřeba. A to na ně čekalo ještě pár překvapení navíc. Své věci našli v praktických boxech, děti mají nové místo na tvoření a všude je mnohem více volného prostoru. I když dům nebyl nikterak zaneřáděný, je doslova hmatatelné, jak se v něm po proměně mnohem lépe dýchá.

„S tím, jak se provzdušnil dům, tak se provzdušnil i náš život, hodně. Nemám slov, jsem za to velmi šťastná,“ konstatovala na závěr Markéta, evidentně nadšená z proměny, kterou si dům prošel. A to si s manželem původně mysleli, že by některé místnosti potřebovaly vyloženě rekonstrukci. Reorganizací tedy ušetřili nejen spoustu času, ale i finančních nákladů.

„S naším pracovním vytížením, a s tím, jak se věnujeme dětem, bychom byli bez šance toto udělat sami,“ je pro změnu přesvědčena hlava rodiny, která si s novou chutí užívá svoji provzdušněnou pracovnu. A moc dobře si uvědomuje, kolik času by museli s rodinou obětovat, aby něčeho podobného dosáhli.