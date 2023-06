Nešťastný vztah si máma tří dětí kompenzovala nákupy. Až zarovnala byt

Přesně do této situace se dostala čerstvě rozvedená trojnásobná maminka Katka, která měla to štěstí, že zasáhla kamarádka: přihlásila ji jako zájemkyni o účast v pořadu Do pořádku na Primě. Nemohla se trefit lépe.

Katka od počátku natáčení dávala najevo, že si je dobře vědoma toho, že pomoc opravdu potřebuje a že je za ni vděčná. Velice ochotně a s pokorou prošla svůj třípatrový dům s moderátorkou Adélou Gondíkovou a specialistkou na organizaci prostoru i věcí. I s řemeslníkem, protože dům je sice po rekonstrukci, nicméně zůstala řada nedodělků: netěsnící sprchový kout s nefunkčními posuvnými dvířky, chybějící stropní lišty, nedodělané zakončení podlahy, špatně přidělané garnýže a další „drobnosti“.

Kuchyň i koupelna navíc potřebovaly opravdu generální úklid, takže si na své přišla i další členka týmu Do pořádku, Monika Melicharová, která je spokojená, když po jejím zásahu vypadají například trouba, varná deska i digestoř jako nové. Zná spoustu fíglů, takže třeba umí poradit, co se zrcadlem v koupelně, aby se nerosilo. Prostě ho přeleštíte holicí pěnou. A je to. Podívejte se na úvodní video, kde to Monika předvádí a opravdu to funguje.

V první řadě bylo ale potřeba u Katky hned první den celý dům vyklidit, aby byl na řemeslné a úklidové práce vůbec prostor. Už to byl zcela zásadní krok, který paní Katku evidentně probudil z letargie s vidinou pozitivní změny.

Nezahlťte byt věcmi, nechte si místo k žití

„Co mě asi nejvíc trápí, je těch mnoho věcí,“ přiznala Katka, že například nakupovala dětem stále další a další oblečení nebo hračky, aniž by je potřebovaly. Není divu, že specialistka na organizaci věcí Bára Borovská s úžasem konstatovala: „Tady je všechno všude. A to tam, kde by to být nemělo.“ Ne že by se Katka nesnažila o nápravu, většinu volného času a víkendy trávila uklízením, ale věci v podstatě jen přesouvala z místa na místo. Přitom měla pocit, že ji množství věcí dusí, a nemohla kvůli tomu spát.

Katka si nákupy kompenzovala nespokojenost ve vztahu s manželem alkoholikem, chyběla jí jakákoliv blízkost a pocit opory. Rozvod a boj o děti byly ještě bolestivější, takže necelý rok poté se stále utápěla v žalu a nebyla se situací úplně srovnaná. Podaná ruka od pořádkového týmu s Adélou v čele zřejmě – díky všímavé a empatické kamarádce – zasáhly v pravý čas.

„Všichni přece známe ten pocit radosti, když se zbavujeme břemene zbytečných věcí, krámů. Vlastníme spoustu věcí, některé pro radost, jiné nám snižují kvalitu života. A s těmi je třeba něco udělat,“ říká lakonicky Adéla Gondíková s tím, že právě proto si s týmem odborníků troufá za pouhých sedm dní uklidit, zorganizovat a uvést do pořádku jakoukoliv domácnost.

Když viděla všechny věci své rodiny vyskládané v hale, nemohla uvěřit, že jich je tolik.

A s energií sobě vlastní Adéla uvítala Katku s dětmi hned druhý den v hale plné jejich věcí a hraček. Jejich úkol byl jasný – polovinu věcí vytřídit a buď rozdat, prodat nebo recyklovat, polovinu si mohli ponechat. Pomáhaly jim jak Adéla, tak Bára a příjemně překvapené konstatovaly, že to mamince i dětem šlo jako po másle. Katka se zasekla jen u osobních věcí spojených s minulostí, se svatbou a společným životem s manželem. Tak snad jí to pomohlo udělat za nepříjemnými vzpomínkami tlustou čáru a ty pěkné si ponechat.

Pak už bylo vše na týmu profíků, kteří tři patra v domě vyspravili, zgruntu uklidili, a hlavně přeorganizovali. Maminka Katka tak už nemá zašívárnu na své rukodělné tvoření jen v rohu obýváku, zarovnanou věcmi, dopřáli ji vlastní prostor jen na tuto činnost, která jí dělá radost a je pro ni současně terapií.

Tvoření je náročné na materiál, který potřebujete mít po ruce. Což chce systém a dostatek prostoru. Proto Bára pro Katku vyčlenila celou místnost jen na ruční práce.

Dvě holčičky mají nově svůj dětský pokoj, rovněž šikovně uspořádaný, a jejich brácha Dominik své klučičí království, rozšířený ještě o místnůstku na hračky a oblečení, původně jen zarovnanou štendry ověšenými nejrůznějšími věcmi. Kuchyň prokoukla, tak snad se bude Katce vařit s větší chutí i radostí, stejně jako koupelna s prádelnou, i sprchový kout je konečně funkční. A všude je spousta místa, takže se určitě vejde i nějaká ta milá návštěva.

A protože pořádek v domě znamená pořádek v duši, měl by nově uspořádaný a uklizený dům Katce pomoci vyrovnat se s bolestivým rozvodem. Život jde dál a děti hlavně potřebují spokojenou mámu.