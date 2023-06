Dům po nastěhování zarovnali věcmi a každodenní život je zasekl na místě

Ona na mateřské, on velmi zaměstnaný, původní profesí kuchař, který kvůli zdravotním problémům pracuje mimo obor. Před porodem se jen stihli přestěhovat do domku se zahradou, který si upravují k trvalému bydlení, ale jde to ztuha. Kdyby nepřišla pomoc zvenčí, trvala by jim proměna v normální uspořádání domu roky.