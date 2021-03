Dezinfekce funguje až po důkladném úklidu. Se špínou si nerozumí

Mnozí své podlahy, stěny, toalety, šatny nebo jídelní prostory sice plošně dezinfikují, ale přitom neudělají generální úklid. Aplikování dezinfekčních prostředků na nedostatečně vyčištěné povrchy totiž značně snižuje jejich účinnost.

„Jestliže jsou na podlaze usazeniny nečistot, například ve spárách nebo je v ploše zamytý chemický prostředek, nelze takový povrch pouze vytřít dezinfekčním prostředkem. Například v případě dezinfikování ohmatané, lepivé kliky je nutné povrch napřed důkladně vyčistit,“ vysvětluje na příkladu Oldřich Rutar, provozní ředitel M2C, který popisuje praxi při údržbě budov. A lze to přenést i do domácností.

Když se dezinfikuje špinavý povrch, dochází nikoliv k dezinfekci povrchu samotného, ale pouze k dezinfekci nečistot. Na povrchu se tak nevytvoří ochranný dezinfekční film.



Aby tedy byla dezinfekce co nejefektivnější, musí před ní nejdříve přijít na řadu důkladný úklid, tedy nejen odstranění povrchových, ale i hloubkových nečistot, jako jsou skvrny a špína ve spárách.

„U hloubkového čištění nestačí pouze setřít povrch čisticím prostředkem. To musí probíhat nejlépe strojně, případně za pomoci vysokotlakého čističe, což obojí nejlépe zajistí profesionálové. Pokud se do toho chce někdo pustit na vlastní pěst, doporučujeme kromě chemických přípravků použít kartáč či jiné drsnější čisticí povrchy, ale také utěrky s mikrovláknem, které se dostanou do pórů. Není snad nutné připomínat, že je vhodné používat čisté pomůcky, čisté roztoky a chemické přípravky nekontaminované opětovným namáčením hadru nebo mopu,“ radí Rutar.

Účinně bude dezinfekce fungovat až po aplikování na důkladně vyčištěný a suchý povrch. Na povrchy, jako je stůl nebo klika, je dezinfekci nejlépe nastříkat a nechat zaschnout.

Na větší povrchy typu stěn, dveří (ale lze to aplikovat i na podlahy) je vhodné dezinfekci nanést tlakovým rozprašovačem (znáte ho ze zahradnických potřeb). Vždy je velmi důležité zachovat dobu působení, jak je uvedeno na dezinfekci, jinak se film neutvoří.

Důležité je generální úklid provádět nejméně jednou do roka a neřídit se pravidlem, že viditelná čistota je opravdová čistota. „Na pracovištích je zákonem nařízeno provádět úklid denně. Úklid není viditelné odklízení nečistot, ale dlouhodobá údržba, aby prostor nevypadal jen čistý, ale čistý a zdravý doopravdy byl,“ uzavírá Rutar.

Nové hygienické standardy proto nutí měnit zvyklosti i výrobce sanity pro veřejnost. Kromě dezinfekce se novým hygienickým standardem pro veřejné prostory s příchodem koronaviru stává i jejich oddělování na menší části. Český dodavatel kabinkových systémů Sanela například hlásí nárůst zájmu o sanitární kabinky a příčky pro vlhké i suché prostory.

„Je zájem o nové řešení toalet a sprch,“ říká Pavel Rybka, spolumajitel lanškrounské značky Sanela.

„Přísná hygienická opatření a větší bezpečnost zajistí oddělení do kabinek nebo kójí. Do vlhkých prostor dodáváme oddělení jednotlivých sprch s možností instalace dveří i samotné přepážky. Stěny jsou vyrobeny z laminátu HPL a vhodné právě do prostor se zvýšeným obsahem vlhkosti. Jde o hygienicky nezávadné povrchy, vše je zakázková výroba na míru,“ dodává Rybka.