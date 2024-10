Pokus zbavit svět digitálního prokletí. Deskové hry získávají na popularitě

Zaujalo mě, jak dlouhá historie deskových her je... Přitahují ale lidi i dnes?

Myslím, že to, co lidi láká, je možnost úniku z reality, podobně jako je tomu u videoher nebo filmů. V deskových hrách existují jasná pravidla a problémy, které lze řešit, což kontrastuje s chaosem každodenního života. Navíc deskové hry umožňují společenský zážitek, kde se lidé mohou porovnávat, soutěžit či jen společně trávit čas, což je něco, co lidé dělali už odpradávna.