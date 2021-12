Deskové hry všech možných tvarů, velikostí či propracovaností pravidel patří mezi fenomény dnešní doby. A nejde jenom o Bang! nebo Monopoly. Jen u nás jich ročně vyjde okolo pěti set, ve světě jsou to desítky tisíc novinek rok co rok. Jak vypadá cesta těchto her od nápadu do našich domácností?