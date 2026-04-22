Den Země slaví svět už od roku 1970. Připomíná hodnotu naší planety

Autor:
  10:45
Den Země dnes, 22. dubna 2026, slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Svátek vzniklý v roce 1970 má jediný cíl – připomenout, že o planetu, která nás živí, bychom se měli starat. Letošní ročník v Česku doprovází řada akcí po celé republice.

Na oslavách Dne Země v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově si návštěvníci mj. vyzkoušejí stavění vybalancovaných věží z kamenů. | foto: Lukáš Vosmík, www.zoopark.cz

Kořeny oslav Dne Země sahají do USA roku 1970, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů.

Cílem bylo podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. Díky úspěchu této první akce byla založena Americká agentura pro ochranu životního prostředí a přijat Zákon o čistotě ovzduší, Zákon o čistotě vody a Zákon o ohrožených druzích. Následovalo šíření akce do zahraničí.

O dvacet let později stejný člověk dostal za úkol zorganizovat environmentální kampaň na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 milionů lidí ve 141 zemích a nastartovat iniciativy zaměřené na recyklaci. Aktuálně Den Země opravdu slaví už víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa.

Slaví se po celé republice nejrůznějšími akcemi. A nejen ve středu

U příležitosti Dne Země se tradičně konají akce po celé republice. Speciální program si na dnešek připravilo například Techmania Science Center v Plzni.

Liberci se můžete už od soboty 18. dubna zapojit do akce 30 dní pro Zemi organizovanou centrem DIVIZNA, která poběží až do 17. května. Její součástí je třicet jednoduchých výzev, do jejichž plnění se mohou po celou dobu zapojit jak jednotlivci, tak skupiny.

O víkendu pak můžete vyrazit například do Kovozoo ve Starém Městě. Na návštěvníky čeká v sobotu 25. dubna program, kde se dozví více o recyklaci a přírodě kolem nás. Připravená je ovšem i hasičská nebo bagrová show, studování oblohy s Hvězdárnou Vsetín, kreativní dílny a řada dalších atrakcí.

V sobotu vyvrcholí i oslavy Dne Země i v Písku. Zdejší akce začne už v pátek, kdy bude ovšem zaměřená především na žáky a studenty základních a středních škol. V sobotu pak program doplní i bezobalový jarmark, dílny a workshopy i kulturní program.

V Praze se v sobotu vyplatí vyrazit do Malešického parku, kde chystá velkou akci Český svaz ochránců přírody. O program se postará přes 60 zapojených pražských i celostátních organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí, udržitelným rozvojem a zdravým životním stylem.

Na neděli 26. dubna si připravili oslavu Dne Země i v Domě přírody Brd. Děti na místě budou čekat aktivity spojené s tématem ochrany životního prostředí. Zároveň dojde i na promítání dokumentárního filmu Zelené plíce o šumavských lesích a lišícím se přístupu ke krajině na české, německé a rakouské straně hranice.

