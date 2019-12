Ovar, jitrnice a prejt. Řezníci během mrazivé neděle oslavili svůj svátek

Z organizátora akce řezníka Františka Kšány si kamarádi, kteří se stavili jen tak na kus řeči, dělali legraci, že si pro příští ročník bude muset zamluvit Staroměstské náměstí. A je pravdou, že během hodiny už si pomalu nebylo kam sednout.

„Je pravdou, že se vždycky řezník a obchodník v jedné osobě těší a zároveň bojí, jestli vyjde počasí a přijdou lidi. Dneska je vlastně takové řeznické počasí, kolem nuly, možná kdyby trošku zasněžilo, udělalo by to ideální atmosféru,“ popisuje Kšána. O historii, která souvisí s Dnem řezníků, se dočtete zde.

Ujišťoval, že návštěvníci se nemusí mrazu bát. „Trošku kořalečky, to k tomu oboru patří, ale je tady taky horký vývar nebo svařák,“ doporučoval pro zimomřivé.

Letos přizval ke spolupráci i spřízněné podniky nejen z Prahy, ale například i z Brna. „Vypadá to, že jsme udělali dobře, když jsme tuto tradici zakládali. Za pár let si určitě řekneme, že to byl dobrý krok,“ uvažuje.

Myslí si to i Martin Klouda, který na akci přijel až z Moravy. „My jsme s Frantou spolužáci už ze střední školy a máme podobné vnímání, jak je třeba pracovat s masem a obecně surovinami. Takže když nám nabízel, ať přijedeme, dlouho jsme neváhali,“ popsal. Podle něj se z této tradice muže vyvinout i setkávání lidí, kteří to s oborem myslí vážně.

Řezníci, kteří se akce zúčastnili, se snaží prosazovat českou produkci. „Přemýšlíme nad tím, že se v současnosti do Česka dováží víc než padesát procent masa, a ta česká vlaječka na balíčku vůbec nemusí znamenat, že bylo vykrmeno u nás. Prostě se doveze ze zahraničí, u nás se zpracuje a nalepí se na něj vlajka. Kdežto my a naši spříznění řezníci se pokoušíme brát maso z našich chovů, takže zákazníci mají jistotu, že jedí maso z Čech a Moravy,“ vysvětluje Kšána.