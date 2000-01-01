náhledy
Je to neuvěřitelné, ale už tato neděle bude první adventní. Máte nazdobeno a z vašeho domu či bytu předvánoční atmosféra jen prýští? Tak to gratulujeme, jste nejlepší. Ale i tak třeba ještě využijete pár tipů, jak zrecyklovat okoukané vánoční ozdoby, truhlík na parapet či jak originálně vyzdobit okna bez nákupu samolepek.
Autor: balakryl.cz
S akrylovými popisovači na svá okna snadno vymalujete třeba pohádkovou zimní krajinu. Bílou barvou jednoduše vykouzlíte zimní a vánoční motivy přesně podle své fantazie. A nebo to nechte na dětech, ať si to užijí. Když vás motivy omrzí, otřete je, a klidně si můžete namalovat nové. Žádné pracné mytí zbytků lepidla, jak tomu bývá u samolepek.
Autor: pilot-pintor.eu
Obyčejné, nijak nezdobené vánoční koule jsou sice klasika, ale taky trochu nuda. Přitom z nich s pomocí tavné pistole s lepidlem můžete vytvořit jedinečné kousky. Stačí ozdoby zbavit případného prachu, mastnoty či jiných nečistot a na suchý čistý povrch už můžete vytvářet nejrůznější ornamenty. Třeba tradiční vločky, hvězdy nebo abstraktní vzory dle vlastní fantazie. Pak nechte lepidlo zaschnout a vytvrdnout.
Autor: balakryl.cz
Na obarvení pak jsou nejvhodnější vodou ředitelné, matné akrylové barvy s atestem na dětské hračky a pro styk s potravinami, které nezapáchají a rychle schnou. Barvu nejprve pečlivě promíchejte, případně si potřebné množství odlijte do kelímku.
Autor: balakryl.cz
Každou ozdobu chyťte za očko, celou ji ponořte do barvy a po vytažení nechte přebytečnou barvu okapat.
Autor: balakryl.cz
Výběr odstínů je na vás, na ozdoby ve fotogalerii byl vybrán švestkově fialový (na snímku), šedozelený a béžový (viz úvodní fotografie galerie. Dají se samozřejmě i míchat, takže pokud už máte doma tuto akrylovou barvu v matné bílé, lze ji tónovat, odstín je jen na vás. Svůj domov si vylaďte, jak je vám libo.
Autor: balakryl.cz
Při výběru odstínu se samozřejmě můžete inspirovat aktuálními vánočními trendy a výzdobu i stromek sladit s ostatními dekoracemi. Případně si také lze nechat v prodejně s barvami požadovaný odstín i na počkání namíchat.
Autor: balakryl.cz
Při barvení vždy nechte přebytečnou barvu odkapat, ozdoby nepokládejte, aby barva zůstal pěkně hladká. Pak je zavěste na šňůrku nebo kovový háček třeba na prádelní sušák nebo na špejle zapíchnuté do víka od krabice a nechte je zaschnout alespoň 2 hodiny.
Autor: balakryl.cz
Hotové ozdoby použijte na adventní výzdobu, což může být klidně miska s chvojím, kde ozdoby počkají, než začnete zdobit vánoční stromeček. A už mohou dělat radost třeba na stole.
Autor: balakryl.cz
Pokud vás zaujalo zdobení puntíky, a máte rádi porcelán, pak je tu jeden tip na podobně zdobené, bílé a modré porcelánové ozdoby. Nicméně ty z předchozího návodu vás vyjdou rozhodně levněji.
Autor: fler.cz/sarkas
Pro ty, co rády či rádi šijí a vyšívají, je tu tip na plstěné ozdoby. Třeba v podobě tradičních perníčků. Mohou zdobit nejen větvičky ve váze, ale i samotný vánoční stromeček.
Autor: fler.cz/tutulleska
A když už jsme u šití... Máte pro své děti připravený adventní kalendář? Může mít podobu očíslovaných pytlíčků s nejrůznějšími motivy.
Autor: fler.cz/nossito
Tento kalendář šila, zdobila a vyšívala jedna z tvůrkyň z platformy Flér. Ale jestli se na něco podobnéh cítíte, pusťte se do toho, podobný kalendář může sloužit roky.
Autor: fler.cz/nossito
Samozřejmě také nezapomeňte na adventní svícen, první svíčka se bude zapalovat už v neděli 30. listopadu. Abyste je nepopletli, můžete si je očíslovat, na což lze opět použít akrylový popisovač.
Autor: pilot-pintor.eu
Užívejte si advent i tím, že průběžně budete balit dárky, ať to nehoníte na Štědrý den. I když použijete třeba obyčejný balicí papír, pomocí popisovače a dolepením nejrůznějších (klidně i jedlých) ozdob z něj vykouzlíte opravdu osobní záležitost.
Autor: pilot-pintor.eu
A ještě k těm oknům. Samozřejmě by měla být čistá, zbavená mastnoty a suchá. A můžete malovat. Čím silnější popisovač, tím výraznější linky dosáhnete. Ať už zvolíte bílou, stříbrnou, zlatou nebo jakoukoliv jinou barvu.
Autor: pilot-pintor.eu
Klidně spojte městský, venkovský i přírodní motivy, advent i Vánoce to unesou.
Autor: pilot-pintor.eu
Na takto ozdobená okna samozřejmě můžete přidat i světýlka, nebo si (pod bedlivým dohledem) na parapetu občas zapálit pár svíček. Ať je atmosféra dokonalá.
Autor: pilot-pintor.eu
A pokud jste zvyklí mít v sezoně za okny truhlíky s květinami, můžete je nahradit adventní výzdobou s ozdobenými větvičkami. A klidně i se světýlky.
Autor: primalex.cz
Truhlík může být klidně plechový, natřít ho můžete na libovolný odstín. Vyberte barvu na kov 2v1, ktrá má vysokou antikorozní ochranu, aby truhlík dlouho vypadal pěkně. Před natíráním jeho povrch zdrsněte brusnou houbičkou.
Autor: primalex.cz
Z přebroušeného truhlíku otřete hadříkem prach, případně další nečistoty.
Autor: primalex.cz
Čistý a suchý truhlík už můžete rovnou natírat, barvu ovšem nejprve pečlivě promíchejte. Truhlík natřete ve dvou až třech vrstvách, mezi kterými nechte odstup asi 24 hodin. Nátěr pak na podklad krásně přilne a ve finále bude mít krásný hladký povrch.
Autor: primalex.cz
Jakmile je truhlík dokonale suchý, můžete se pustit do aranžování. Nejprve si seřízněte aranžovací hmotu do potřebného tvaru.
Autor: primalex.cz
Ideálně by aranžovací hmota měla vyplnit celý prostor truhlíku.
Autor: primalex.cz
Do aranžovací hmoty (ideálně pořádně nasáklé vodou) zapíchejte větvičky jehličnanů nebo třeba borůvčí, aranžovací hmotu podle potřeby zakryjte mechem. Zdobení je na vás, aby ozdoby pevně držely, pomozte si drátky nebo lepidlem z tavné pistole. A jistou třešničkou na dortu určitě budou LED světýlka.
Autor: primalex.cz