Po dlouhé zimě, která nás rozhodně nešetřila, je tu konečně jaro. O to víc si první jarní paprsky a přísliby jarních a letních měsíců chceme užit, stejně jako Velikonoce za dva týdny. Výzdoba k tomu patří podobně jako na Vánoce. Můžete vybírat z bohaté nabídky trhu, pustit se ovšem lze i do výroby vlastních dekorací. Na snímku dekorace z vyfouknutých skořápek připevěných na kulatině, s kvítky růžového šáchoru.
Autor: fler.cz
Vytvořit si můžete i živý jarní věnec, do kterého se jako hlavní prvek hodí krásné čerstvé čemeřice z vaší zahrady. Dál ve fotogalerii najdete postup od zahradníka Svena Becka, jak ho vytvořit krok za krokem.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
Ani dřevěné dekorace nezklamou, ať čistě z přírodního dřeva, nebo malované.
Autor: fler.cz
Krásně jarně i svátečně vypadají ručně šité plstěné ozdoby napodobující perníčky zdobené cukrovou polevou.
Autor: fler.cz
Pokud jste opravdu zručné či zruční, můžete si vlastnoručně vyrobit i dřevěný etažér, který využijete nejen na Velikonoce. Dál ve fotogalerii na něj také najdete kompletní postup.
Autor: balakryl.cz
A opět decentní dekorace vyrobená z toho nejjednoduššího. Korpus věnce, sisal, skořápky, decentní dřevěné motivy. Jestli si takovou koupíte, nebo se pustíte s tavnou pistolí v ruce do výroby něčeho podobného, je čistě jen na vás.
Autor: fler.cz
I vyfouknuté vajíčko na špejli omotané motouzem umí nadělat spoustu parády.
Autor: fler.cz
A opět jednoduchost, která nikdy nezklame. Obyčejné vyfoukuté skořápky z hnědých vajíček a bílá a černá barva, případně kvalitní fix, který drží a nerozmazává se. A pokud máte kupovaná vajíčka, razítko z nich jednoduše očistíte pomocí octa.
Autor: fler.cz
Tradiční malované kraslice se dají zdobit barvou, voskem či fixem. Vyfouknutá vajíčka nic nestojí, stačí je střádat, a malování si pak může vyzkoušet každý. Vzor je na vás, inspirujte se kdekoli...
Autor: fler.cz
Půvabné velikonoční dekorace jsou i ty z vlněného rouna, s nímž se velice příjemně pracuje.
Autor: fler.cz
Možná také vyšíváte, nebo prostě máte výšivku jen rádi. Pak může být podobný originální kousek tím, který vytáhnete vždy na jaře, aby vám dělal radost.
Autor: fler.cz
A máme tu postup na živý věnec nejen z čemeřic. Potřebovat budete kovový podnos, kovový aranžovací kruh, seno, živé květy voskovky, čemeřice, šateru a ženšenu korejského (lze případně koupit v květinářství), vázací drát a zahradní i obyčejné nůžky. (Pokud byste chtěli, aby vám živý věnec vydžel co nejdéle, stonky jednotlivých navázaných pugétků byste museli schovat do ampulek s vodou tak, aby pod věncem nebyly vidět.)
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
Připravte si všechny květiny, nastříhejte je na menší snítky a vytvořte si z nich jakési malé pugétky. Kolem kovového kruhu pak několikrát obtočte vázací drát, zajistěte ho, a na tomto místě k němu začněte vázat jednotlivé malé kytice, každou i s trochou sena.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
Svazek rostlinek spolu s trochou sena prostě přiložte ke kovové konstrukci tak, aby se všechny stonky stáčely jedním směrem. Rostlinný materiál ke kruhu připevňujte zlehka.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
Ke kruhu postupně přikládejte a připevňujte další a další svazečky rostlin, aby navazovaly na již upevněné květy, a postup opakujte, dokud není celý kruh pravidelně a s citem pokrytý. Konec drátu schovejte dospod vazby a máte hotovo. Jen pamatujte, že bez vody vám tento věnec vydrží na chladném místě jen dva až tři dny.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
Je libo dřevěný etažér ve vybrané barvě? Základem tohoto nejen velikonočního etažéru jsou 4 plastové talíře, dřevěné nohy od nábytku a kvalitné akrylová barva. Konkrétně potřebujete 4 talíře (jeden větší a dva menší, průměr 25 a 19 cm), 3 dřevěné nábytkové nohy s vrutem, matky na upevnění, aku vrtačku, brusnou houbičku, plochý štětec, ochranné rukavice a univerzální akrylovou, ideálně saténovou krycí barvu s atestem na hračky a styk s ptravinami.
Autor: balakryl.cz
Do středu každého z talířů vyvrtejte díru.
Autor: balakryl.cz
Hrany vyvrtaného otvoru pomocí brusné houbičky začistěte a zbylý povrch jemně zdrsněte, aby na něj barva lépe přilnula.
Autor: balakryl.cz
Poté talíře vlhkým hadříkem otřete od prachu, mastnoty a dalších nečistot.
Autor: balakryl.cz
Zvolte nějaký svěží jarní odstín krycí barvuy, tu důkladně promíchejte a talíře ze všech stran natřete.
Autor: balakryl.cz
Během schnutí jednotlivých vrstev pak do stejné barvy slaďte také dřevěné nábytkové nohy, které budou tvořit oporu pro jednotlivá patra etažéru.
Autor: balakryl.cz
Nátěr nanášejte plochým štětcem ve 2 až 3 vrstvách, mezi kterými nechte rozestup alespoň 2 hodiny.
Autor: balakryl.cz
Po zaschnutí všech vrstev nátěru etažér smontujte. Začněte spodním patrem, velký a malý talíř přitiskněte spodními stranami k sobě a sešroubujte je pomocí nábytkové nohy tak, aby menší z nich byl otočen dnem vzhůru a tvořil základnu celého etažéru. Upevněte je pomocí matky.
Autor: balakryl.cz
Na takto připravenou konstrukci položte další malý talíř a seshora přišroubujte druhou nohu. Postup opakujte i při sestavení posledního závěrečného patra. A můžete vytáhnout velikonoční dekorace...
Autor: balakryl.cz