Datum narození vám to lehce spočítá. Co jste za numero, a co to znamená

Spočítejte si své osudové číslo a přečtěte si, co o vás podle numerologů vypovídá. Sedí to?

Své datum narození nemůžeme změnit, na rozdíl třeba od jména, bydliště či partnera. Jsou s ním spojené naše vlastnosti, možnosti i překážky na cestě životem. Číslům v datu narození se už odedávna přikládal mystický význam a každý z nás má prý to své, osudové.

Spočítejte si a přečtěte si, co o vás vypovídá to vaše. Možná pochopíte své myšlenky, jednání či silné a slabé stránky. Jak si ho spočítat, a co které číslo znamená?