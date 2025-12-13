Dárky bývaly forma závazku. Před Ježíškem je nosily i štědré báby, líčí etnoložka

Darovací obyčeje máme zdokumentovány už od „saturnálií“ starověkého Říma, kdy se na počest boha úrody Saturna mezi sebou lidé obdarovávali hliněnými figurkami. Nejznámější český pramen o oslavě Vánoc je traktát Jana z Holešova ze 14. století, kde popisuje, jak by se měl o Štědrém dnu chovat správný křesťan. Odkdy u nás naděluje Ježíšek? Kdy se u nás rozšířila tradice vánočního stromku? „Dříve byla za dárek považována i samotná štědrovečerní večeře. Ve srovnání s tou každodenní byla totiž svou bohatostí velice výjimečná,“ tvrdí etnoložka DANIELA ZÁVESKÁ (37), kurátorka Etnografického oddělení Národního muzea. Kdy se původně duchovní svátek proměnil v přejídání a dlouhé rozbalování hromady balíčků? A proč si vlastně dáváme dárky? | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Milan Eisenhammer
  20:00
Darovací obyčeje máme zdokumentovány už od starověkého Říma. Nejznámější český pramen o oslavě Vánoc je traktát ze 14. století, který popisuje, jak by se měl o Štědrém dnu chovat správný křesťan. Odkdy u nás naděluje Ježíšek? Jak je to s tradicí vánočního stromku? Kdy se původně duchovní svátek proměnil v přejídání a dlouhé rozbalování hromady balíčků a jaký je vůbec význam dárků, vysvětluje etnoložka Daniela Záveská.

„Dříve byla za dárek považována i samotná štědrovečerní večeře. Ve srovnání s tou každodenní byla totiž svou bohatostí velice výjimečná,“ tvrdí kurátorka Etnografického oddělení Národního muzea.

Proč si vlastně dáváme dárky?
Je to způsob komunikace, vytváření a utvrzení vztahů. Jde o posilování vazby, důležitá je také reciprocita.

V jakém smyslu?
Prostřednictvím darů mohla komunikovat dívka s chlapcem a obráceně. A to během celého roku. Dali si nějakou drobnost, a tím si sdělili, že na sebe myslí. Ona mu na Velikonoce darovala za vyšlehání pomlázkou kraslici, on jí přinesl perníkové srdce z pouti, ona mu vyšila šátek, on jí postavil májku. Pak se obdarovali na Vánoce… Odráželo to závažnost jejich vztahu.

Za socialismu se najednou na přípravu kladl velký důraz, protože když z Vánoc seberete narození Krista a zázraky, moc vám z toho nezůstane.

Krmítko v americkém Ohiu

Dárky bývaly forma závazku. Před Ježíškem je nosily i štědré báby, líčí etnoložka

Premium
Darovací obyčeje máme zdokumentovány už od starověkého Říma. Nejznámější český pramen o oslavě Vánoc je traktát ze 14. století, který popisuje, jak by se měl o Štědrém dnu chovat správný křesťan.

