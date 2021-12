Kouzla, věštby a tajemné bytosti. Magické myšlení je nám blízké stále, říká etnografka

V minulosti stačilo, aby průvanem zhasla svíčka nebo aby do domu přišel na Štědrý den starý člověk, a neštěstí bylo na světě. Dnes už takové věci bere málokdo vážně, byť svým způsobem na magii věříme stále. „Pokud si chci do budoucnosti zajistit plodnost a úrodu, použiji věc, jež bude hojnost zastupovat. Třeba u jídla to může být symbolicky kynuté těsto, které zvětší svůj objem. Proto se o Vánocích peče vánočka nebo různé kynuté buchty,“ vysvětluje jeden z mnoha vánočních zvyků kurátorka Etnografického oddělení Národního muzea Daniela Záveská.