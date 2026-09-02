Ty nejkrásnější snímky přírody celého světa od českých a slovenských fotografů prezentuje prestižní fotografická soutěž Czech Nature Photo, což můžete do 13. září posoudit na výstavě více než 200 vybraných snímků letošního X. ročníku v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu.
Vybrané vítězné snímky pro iDNES.cz tentokrát okomentoval Václav Šilha – předseda poroty jubilejního X. ročníku soutěže Czech Nature Photo – český fotograf pravidelně publikující v Česku i zahraničí. Jeho snímky byly zveřejněny např. v BBC Wildlife Magazine, National Geographic a v dalších titulech napříč světem. S jeho tvorbou se setkávají fanoušci fotografií na nejrůznějších výstavách i přednáškách. Je držitelem několika cen Czech Press Photo za fotografie a videa, oceněn byl také v několika zahraničních soutěžích. Je spoluautorem knih Divoká planeta, Afrika v nás a Afrika v nás II. V posledních letech se jeho tvorba zaměřuje, kromě přírody, i na portrétní fotografii a také na jeho projekt JUST HUMAN, který dokumentuje zvyky a tradice lidí na celém světě.
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