Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fotit přírodu a zvířata chce své. Pak snímky Czech Nature Photo stojí za to

Autor:
Fotočlánek
Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026 Fotograf Václav Šilha zaznamenal Antarktidu i mizející světy Krokodýl versus hroch obojživelný Igor Mikula – NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Plazi,... Rostislav Štefánek — Lipani v protisvětle NOMINACE CZECH NATURE PHOTO... Orel bělohlavý ZVÍŘATA VE SVÉM PROSTŘEDÍ (nominace): © Šilha Václav – Plameňáci v zaplaveném... Petr Bambousek – Na lovu kategorie Ptáci (volně žijící) Dušan Doležal – Zruční stavitelé NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie... Pražská zoo poslala další koně Převalského do Mongolska (17.7.2016). Kůň Převalského mohl být postupně přeřazen nejprve z kategorie vyhynulých do... Vojtěch Lukáš – Prachová koupel NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie...
Ty nejkrásnější snímky přírody celého světa od českých a slovenských fotografů prezentuje prestižní fotografická soutěž Czech Nature Photo, což můžete do 13. září posoudit na výstavě více než 200 vybraných snímků letošního X. ročníku v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Za každým skvělým snímkem je příběh. O některé se Czech Nature Photo podělilo

Ty nejlepší příběhy divočiny ve městě či rostliny a houby na Pražském hradě

Vybrané vítězné snímky pro iDNES.cz tentokrát okomentoval Václav Šilha – předseda poroty jubilejního X. ročníku soutěže Czech Nature Photo – český fotograf pravidelně publikující v Česku i zahraničí. Jeho snímky byly zveřejněny např. v BBC Wildlife Magazine, National Geographic a v dalších titulech napříč světem. S jeho tvorbou se setkávají fanoušci fotografií na nejrůznějších výstavách i přednáškách. Je držitelem několika cen Czech Press Photo za fotografie a videa, oceněn byl také v několika zahraničních soutěžích. Je spoluautorem knih Divoká planeta, Afrika v nás a Afrika v nás II. V posledních letech se jeho tvorba zaměřuje, kromě přírody, i na portrétní fotografii a také na jeho projekt JUST HUMAN, který dokumentuje zvyky a tradice lidí na celém světě.

Antarktida je rájem dobrodruhů, český fotograf zde pořídil strhující snímky

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jazyk ven a perly na krku. Mopsice Jinny Lu je nejošklivější pes světa

V Kalifornii soutěžili o titul nejošklivějšího psa světa. Rozhodoval neobvyklý...

Vyvalené oči, dlouhý jazyk visící z tlamy a na krku perly. Šestiletá fenka mopse Jinny Lu přijela do kalifornské Santa Rosy už počtvrté a tentokrát konečně uspěla. Porazila osm dalších soupeřů a...

O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama

Soutěž
Maminčina skalka spojuje spodní část zahrady se sadem a zeleninovou zahrádkou a...

V jedné z obcí na Šumpersku se kolem rodinného domu rozkládá zahrada se skalkou a ovocným sadem, která rozhodně není z nejmenších. Má zhruba tři tisíce čtverečních metrů, přesto o ni 82letá majitelka...

Na zahradě u Poděbrad miluje zurčení vody z dřevěné sprchy i šumění bambusů

Soutěž
Terasu u domu stíní jen slunečník, dřevěné zástěny a zeleň, ale úplně to stačí.

V obci nedaleko lázeňského města se ocitla zhruba před pěti lety po nepříjemném rozvodu, a najednou měla k dispozici zahrádku velikosti cca 450 metrů čtverečních, kde byly v té době zasazené čtyři...

Zahradu u domu v Troji vybudovali díky bahnu navezenému z Kyjského rybníka

Soutěž
Posezení pod palmou

Je maličká, má plus mínus kolem padesáti čtverečních metrů a vznikla ve stráni mezi terasovými domy v pražské Troji před padesáti lety. Aby vůbec mohla vzniknout, navezlo se tehdy na pozemek bahno z...

Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky

Soutěž
Dvorek před chalupou v létě jen kvete....

Z původní venkovské hospodářské zahrady u chalupy vybudovali zahradu okrasnou a užitkovou. I po padesáti letech je nabíjí pozitivní energií a rozdává radost a vzpomínky dalším a dalším generacím.

Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz

Soutěž
Jižní strana domu

Starý venkovský dům z roku 1832 koupili v 70. letech minulého století babička s dědou čtenáře Michala jako rekreační chalupu se zahradou. Jako ostatně spousta lidí v té době. Právě tehdy už se tedy...

3. září 2026

Třicet věcí, které nikdy nedávejte do sušičky. Jeden cyklus vám zničí šatník

Moderní sušička prádla šetří čas i energii a přináší pohodlí do každé domácnosti

Sušička prádla je obrovský pomocník, který šetří čas i místo na sušáku, ale neuvážené vhození nesprávného textilu může nenávratně zničit oblíbené kousky šatníku. Vysoká teplota, mechanické tření a...

3. září 2026

Češi třídí elektro téměř nejlépe v Evropské unii. Stále však dělají zbytečné chyby

Premium
Takto velké spotřebiče do kontejneru nepatří.

Co všechno patří do elektroodpadu? A jak správně naložit se starým spotřebičem a jeho baterií? I na to v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník. „Někteří...

2. září 2026

Fotit přírodu a zvířata chce své. Pak snímky Czech Nature Photo stojí za to

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Ty nejkrásnější snímky přírody celého světa od českých a slovenských fotografů prezentuje prestižní fotografická soutěž Czech Nature Photo, což můžete do 13. září posoudit na výstavě více než 200...

2. září 2026

Liberecká slonice Bala dorazila do Walesu, už si tam i našla kamarádku

Bala (vlevo) si už ve Walesu našla kamarádku, slonici Valli. (1. září 2026)

Dvaačtyřicetiletá slonice Bala v pořádku dorazila do svého nového domova ve Walesu. Podle liberecké zoo, ze které se zvíře stěhovalo, proběhl transport hladce a bez potíží. Slonice si zvyká na nové...

1. září 2026  14:07

Jak na moly v bytě? Zbavte se jich jednou provždy, a to bez chemie

Ve spolupráci
Larvy zavíječe paprikového - potravinového mola

Přinesli jste si nákup, otevřeli skříň a najednou kolem vás proletěl drobný motýlek? A za pár dní další? Myslíte si, že máte domov jako ze škatulky, vyhodíte načatou mouku, vycídíte spíž i šatník, a...

1. září 2026

Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky

Soutěž
Dvorek před chalupou v létě jen kvete....

Z původní venkovské hospodářské zahrady u chalupy vybudovali zahradu okrasnou a užitkovou. I po padesáti letech je nabíjí pozitivní energií a rozdává radost a vzpomínky dalším a dalším generacím.

1. září 2026

Psí komunikace pod lupou. Co vám chce pes říct, když na vás mrká

Výzkumy dlouhodobě ukazují, že psi mají mimořádný dar pro čtení lidských emocí.

Výzkumy dlouhodobě ukazují, že psi mají mimořádný dar pro čtení lidských emocí. Z pouhého výrazu naší tváře dokážou spolehlivě rozpoznat, zda prožíváme radost, hněv, strach nebo smutek.

1. září 2026

S fotkou vašeho mazlíčka si můžete v září zahrát o zásobu krmení i pamlsků

Anketa o nejroztomilejšího zářijového mazlíčka je tu. Bude to ten váš?

Prázdniny odvál čas, nicméně možnost užívat si společnosti našich zvířecích parťáků máme stále. Tak si ji užívejte, foťte a o ten nejlepší šířkový snímek se podělte s ostatními čtenáři. Současně si...

1. září 2026

Seznamte se s nejroztomilejšími mazlíčky srpna. Vyhráli kvalitní krmivo a hračky

Zalistujte fotogalerií a podívejte se, jak si ve fotoduelu vedli vaši favorité. (ilustrační snímek)

S koncem prázdnin se uzavřelo i hlasování pro nejroztomilejší mazlíčky srpna. Jak fotoduel dopadl a kdo tentokrát získá výživné krmivo, pamlsky a hračky od německé společnosti Josera? A kdo z...

1. srpna 2026,  aktualizováno  31. 8. 13:54

O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama

Soutěž
Maminčina skalka spojuje spodní část zahrady se sadem a zeleninovou zahrádkou a...

V jedné z obcí na Šumpersku se kolem rodinného domu rozkládá zahrada se skalkou a ovocným sadem, která rozhodně není z nejmenších. Má zhruba tři tisíce čtverečních metrů, přesto o ni 82letá majitelka...

31. srpna 2026

Prsní žláza i humor. Proč byla první klonovaná ovce pojmenována Dolly

Ovce Dolly, první klonované zvíře

Hudebnice, herečka, filantropka a podnikatelka – Dolly Parton dosáhla snad všeho. Možná jejím nejneobvyklejším oceněním však bylo, když po ní byl pojmenován první klonovaný savec na světě, ovce Dolly.

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.