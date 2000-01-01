náhledy
Letošní ročník soutěže českých a slovenských amatérských fotografů přírody přinesl nejen fascinující fotografii roku nazvanou Evoluce, ale i novinku v podobě výstavy vítězných i nominovaných fotografií na Pražském hradě. (Snímek Tomáše Grima — Letecký provoz nad Prahou z kategorie Urban Wildlife / Speciální cena „Příroda v Praze“)
Autor: Tomáš Grim, Czech Nature Photo 2026
Do 13. září najdete více než 200 snímků v Tereziánském křídle Starého královského paláce. Jsou rozděleny do 11 kategorií, z nichž jsme vybrali tři, jimž díky fotografce a ředitelce soutěže Czech Nature Photo i společnosti Czech Photo Veronice Souralové (na snímku) a autorům konkrétních snímků trochu nahlédneme do „zákulisí“ jejich vzniku.
Autor: Václav Šilha
Urban Wildlife“ je poněkud specifická kategorie spojující mnohdy opravdu fascinující kontrasty. Celkem pochopitelně. „Příroda a města dnes tvoří stále těsnější celek. Řada živočichů se dokázala přizpůsobit životu v lidském prostředí a často nás překvapuje svou vynalézavostí i schopností využít každou příležitost. Lišky v parcích, sokoli na výškových budovách nebo ježci na zahradách se stali běžnou součástí našich životů,“ vysvětluje Souralová. Fotografové v této kategorii podle ní prostě zachycují okamžiky, kdy se světy lidí a volně žijících zvířat prolínají: „Někdy harmonicky, jindy překvapivě či s humorem. Výsledkem jsou snímky, které ukazují, že divoká příroda nemusí začínat až za hranicemi města.“ Z kategorie Urban Wildlife je i letošní absolutní vítěz soutěže CZECH NATURE PHOTO. Snímkem roku 2026 je Evolution od Petra Bambouska.
Autor: Petr Bambousek, Czech Nature Photo 2026
Fotku „Jarní migrace“ fotograf Tomáš Klacek pořídil loni na jaře v Mnichovicích. „Pomáhal jsem zdejším dobrovolníkům s přenášením obojživelníků přes silnici na jejich každoroční cestě k vodě. Na některých místech nejdou postavit zábrany, a tak nezbývá, než během tahu chodit večer co večer podél silnice a pomáhat jim přes ni, jinak ve velkém hynou pod koly projíždějících aut. Tenhle pár byl poslední, který jsem tu noc potkal. Bylo krátce před půlnocí, migrační aktivita i provoz už pomalu utichaly a tak byl čas, je rychle a bezpečně vyfotit. Díky za nominaci a hlavně díky lidem z Mnichovic, kteří každé jaro neúnavně tráví večery u silnice, aby těmhle poutníkům pomohli bezpečně dojít tam, kam potřebují,“ popisuje autor vznik působivé noční fotografie.
Autor: Czech Nature Photo 2026
Snímek Tomáše Dohnálka – Trakční partitura – také patří do kategorie Urban Wildlife. „Havrani polní z východní Evropy přezimují na několika místech v Česku a společně s kavkami obecnými tvoří početné kolonie. Během dne hledají potravu v polích, lukách nebo parcích, se západem slunce se shlukují a v černých mračnech odlétají na nocoviště. Pravidelně nocují pouze na pár místech a jedním z nich je hlavní nádraží v Pardubicích, kde obsadí veškerá trakční vedení – právě tam byla, za jednoho mrazivého prosincového rána, fotografie pořízena. K ucelenému zážitku akorát schází charakteristický zvukový doprovod tisícihlavého krákajícího sboru,“ popisuje fotograf.
Autor: Tomáš Dohnálek, Czech Nature Photo 2026
A jak se fotí rostliny a houby? „Na první pohled se může zdát, že fotografování rostlin je snadné – vždyť nikam neutečou. Opak je ale pravdou. Fotograf musí znát místa jejich výskytu, vystihnout správné období květu, počkat na ideální světlo a najít kompozici, která vystihne jejich jedinečnost,“ vysvětluje Veronika Souralová, která je současně autorkou snímku s kapradinou a mravencem.
Autor: Veronika Souralová
Jak byla pořízena třeba fotografie Jindřichy Zity – Pomíjivost kapek – která v kategorii Rostliny a houby obsadila 3. místo? „Vyrazil jsem jako téměř každé volné ráno do jedné z pražských přírodních rezervací, jen nalehko s teleobjektivem v ruce, podívat se, co se nabídne. Relativně nenápadná plocha porostlá rožci, která se v ranním světle leskla nezvyklou stříbřitou barvou, mě zaujala hned na první pohled. Když jsem přiložil hledáček fotoaparátu k oku, tak se přede mnou otevřel svět tisíců kapek. Ležely vedle sebe, pečlivě seřazené, a v každé z nich se zrcadlilo okolí s vycházejícím sluncem. Ty, které už unikly hloubce ostrosti, se proměnily v měkké zářící kroužky. Byl to okamžik, kdy se sešlo více faktorů najednou a který se se stoupajícím sluncem rychle blížil ke svému konci. Na břiše jsem se proto pomalu posouval okolo rožců a hledal drobný průzor, kterým by šlo tu krátkou chvíli zachytit. I díky automatické funkci focus bracketingu v mém fotoaparátu se mi nakonec podařilo bez stativu pořídit několik rychlých sérií snímků, od květů přes mušky až po jednotlivé kapky, a později je spojit do jediné fotografie, která mi ten ranní moment uchovala,“ vzpomíná fotograf na vznik oceněného snímku.
Autor: JIndřich Zita , Czech Nature Photo 2026
czech press nature photo A 2026- Les
Autor: Jiří Klečka, Czech Nature Photo 2026
Ještě větší prostor pro fantazii – než rostliny – pak podle Veroniky Souralové nabízejí houby, jejichž tvary, barvy a struktury přímo vybízejí ke kreativnímu fotografování. „Právě díky pečlivosti, trpělivosti a citlivému pohledu autorů vznikají snímky, které odhalují krásu světa, kolem něhož často jen bez povšimnutí procházíme,“ dodává k jejich fotografování. (ilustrační snímek Czech Nature Photo 2024 © Svitlana Mehela: Penízovka sametonohá)
Autor: Czech Photo Center
Vynoření se z temnoty se jmenuje snímek Davida Jeřábka, která v kategorii Rostliny a houby letos získal 2. místo. „V listopadu jsem se vydal do chráněné oblasti Prameny Klíčavy, kde jsem pátral po známkách fluorescence hub. Po několika desítkách minut hledání jsem vytáhl UV svítilnu a během chvíle objevil tento zelený klenot, který zářil asi pět metrů ode mě. Pro milovníka sci-fi, jakým jsem, to byl naprosto výjimečný zážitek. Na místo jsem se v následujících dnech ještě několikrát vrátil, abych mohl tento jev dále pozorovat. S pomocí odbornice se mi podařilo určit, že se jedná o pavučinec skořicový, který se již nacházel v pokročilé fázi rozkladu. Během dalších pozorování jsem zaznamenal různá stadia rozkladu. Celý proces začíná u klobouku houby, nejprve zmodrají jeho okraje, postupně zmodrá celý. V další fázi přechází zbarvení do zelené, jak je patrné na dané fotografii. Při těchto pozorováních jsem pořídil řadu zajímavých a nevídaných snímků, které si však na své zveřejnění ještě počkají, třeba někdy v budoucnu,“ slibuje fotograf.
Autor: David Jeřábek, Czech Nature Photo
„Voda je základem života na Zemi, přesto svět pod její hladinou zůstává většině z nás skrytý. Právě proto jsme při letošním jubilejním desátém ročníku soutěže vyhlásili speciální cenu Canon Ochrana vody,“ popisuje letošní výjimečnou kategorii Veronika Souralová. „Podvodní fotografové nám otevírají pohled do fascinujícího světa korálových útesů, ryb, bezobratlých i vodních rostlin a ukazují nejen jejich krásu, ale také křehkost. Společnost Canon se dlouhodobě věnuje ochraně korálových ekosystémů, které patří mezi nejcitlivější ukazatele stavu naší planety. Oceněné fotografie tak nejsou jen estetickým zážitkem, ale také připomínkou, jak důležité je vodní prostředí chránit,“ dodává fotografka. Snímek Hlubina Martina Pelánka získal v této kategorii 1. místo.
Autor: Martin Pelánek, Czech Nature Photo 2026
2. místo patří snímku Dvě krevetky ukryté v korálu od Michala Štrose. Jak vznikly? „Maličké a téměř průhledné korálové krevetky Vir philippinensis (angl. Bubble coral shrimp) jsem vyfotografoval v moři u filipínského ostrova Luzon. Krevetky jsou většinou dobře ukryté uvnitř svého domovského korálu Plerogyra sinuosa. Zahlédnout v tomto korálu dvě krevetky vedle sebe je vzácné a vyžaduje souhru místního potápěčského průvodce a fotografa. Na fotografii je vidět, že horní krevetka má v sobě vajíčka,“ popsal fotograf. A přidal i technické detaily: fotoaparát Canon 90D, objektiv Canon EF 100 mm f/2,8 L Macro IS USM, zvětšovací čočka SubSee +5 a blesk Sea & Sea YS-D3 s nasazeným snootem Marelux Soft Lite.
Autor: Michal Štros, Czech Nature Photo 2026
Ladislav Smelik na své fotografii „V pelíšku“, oceněné třetím místem, zachytil kouzelný okamžik z hlubin Bandského moře v Indonésii, konkrétně z útesu Kurkap reef. „V hloubce asi 20 metrů, mezi červenými korály, se schovává nenápadná, ale fascinující rybka Longnose Hawkfish – štětičkovec obecný. Pohled na ni je pro mne vždy malou podmořskou odměnou a symbolem radosti z objevování života pod hladinou. Tento snímek je výsledkem trpělivého hledání, kdy jsem pečlivě pozoroval každý kousek korálového útesu, abych tuto malou rybku nalezl v jejím přirozeném úkrytu. Rybka působí, jako by odpočívala ve svém pelíšku, ukrytá před okolním světem, ale zároveň v bezpečí a v harmonii s prostředím kolem sebe. Snažil jsem se zachytit nejen její krásu, ale i atmosféru klidu, která na místě panovala,“ popsal svůj snímek další z letos oceněných fotografů. Kompletní letošní fotogalerii oceněných snímků najdete zde: https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/czech-nature-photo-2026-vysledky-fotografie-roku.A260519_133040_hobby-mazlicci_mce/foto/MCE6d2754fc5d_218_evolution_winner_001.jpg
Autor: Ladislav Smelik, Czech Nature Photo 2026
Více než dvě stovky vybraných snímků letošního ročníku si ovšem můžete prohlédnout i v nádherných prostorách Tereziánského křídla Starého královského paláce Pražského hradu na výstavě Czech Nature Photo 2026 až do 13. 9. 2026 (pondělí až neděle od 10 do 18 hodin). Přístup na výstavu je z jižních zahrad Pražského hradu, případně se na ni dostanete Býčím schodištěm ze III. nádvoří. Do září to určitě stihnete. (Snímek Víta Lukáše – Ve spěchu - získal třetí místo v kategorii Cena za nejlepší fotografii české přírody.)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Co na výstavě nenajdete, je následující ochutnávka několika snímků ředitelky soutěže Czech Nature Photo Veroniky Souralové, která věří, že fotografie má schopnost nejen zachytit jedinečný okamžik, ale také inspirovat, vzdělávat a přispívat k ochraně přírody.
Autor: Veronika Souralová
Vedle organizační a kurátorské práce je totiž Veronika Souralová aktivní fotografkou přírody. Dlouhodobě se věnuje makrofotografii hmyzu a dokumentování života drobných živočichů, za nimiž podniká fotografické expedice do nejrůznějších částí světa – od evropských hor až po tropické deštné pralesy Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Ve své tvorbě se zaměřuje na příběhy přírody a vztah člověka k ní.
Autor: Veronika Souralová
Veronika Souralová je také autorkou několika knih pro děti, které zábavnou formou vedou mladé čtenáře k poznávání přírody, respektu k životnímu prostředí a odpovědnosti za jeho ochranu.
Autor: Veronika Souralová
Příkladem fotodokumentární tvorby Veroniky Souralové jsou snímky pořízené v průběhu expedice na Borneo v roce 2025.
Autor: Veronika Souralová
Veronika Souralová je ředitelkou společnosti Czech Photo, která pořádá prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo a Czech Nature Photo. Je zakladatelkou multižánrového centra pro fotografii Czech Photo Centre v Praze a dlouhodobě se věnuje kurátorské činnosti. Ve své práci propojuje fotografii, vzdělávání a ochranu přírody a usiluje o to, aby fotografie nejen dokumentovala svět kolem nás, ale také pomáhala měnit způsob, jakým jej vnímáme. (Expedice Borneo 2025)
Autor: Veronika Souralová
Expedice Borneo 2025
Autor: Veronika Souralová
Expedice Borneo 2025
Autor: Veronika Souralová