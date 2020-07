Talentovaná cukrářka se během karantény nudila, vymyslela úžasné dorty

Je to podobné, jako když plastikoví modeláři vytvářejí takzvaná diorámata reálných situací nebo ti železniční se pokoušejí vytvořit skutečnou krajinu, po které se prohánějí vlaky. Rozdíl je jediný: tyto krajinky jsou jedlé, i když byste tomu při prvním pohledu nevěřili.

Jessica Barillasová je příkladem toho, že nucená pracovní pauza nemusí znamenat jen nudu a zoufalství, zároveň může být příležitost nadechnout se a vyzkoušet něco, na co při běžném provozu není vlastně čas. Zároveň tak dokáže svému zaměstnavateli nabídnout inovaci, po které bude určitě obrovská poptávka.



Když cukrářka své nové dorty představila na Instagramu, její díla zaujala a začala sbírat tisíce lajků. Její „domovský přístav“ Paladarte se zabývá produkcí dortů a výroba na zakázku je typická bohatým zdobením. Ovšem nové typy Island cakes znamenají úplně novou dimenzi.

Je pravdou, že výroba takového dortu není snadná, trvá i šest hodin. A navíc cukrářka stále bojuje s nařčením, že je to jenom umělecké dílo a nedá se jíst. Opak autorka dokazuje i tím, že občas zveřejní fotografie dortu v řezu, aby nedůvěřivcům dokázala opak.

Pak se odhalí neuvěřitelné detaily napodobující mořské pláže a pobřežní oblasti. Když zakrojíte do želatinového oceánu, je to, jako kdybyste se potopili do hlubin moře a pluli s podmořskými tvory.