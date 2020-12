Jak vyjádřit, co obnáší cukrářské řemeslo?

Dá se říct, že je to umění. Od přesného naplánování postupu práce přes hraní si se surovinami a různými komponenty až po experimentování s chutěmi. A někdy je to taky pěkná dřina, ale krásná a sladká.

„Trendům nepodléhá ani poctivý větrník. Spousta lidí si ho plete s věnečkem, anebo ho doslova devastují různými krémy. Ale má jasná pravidla.“ Šéfcukrář Vojtěch Řehák