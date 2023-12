Indiána nemusím, ten je na posledním místě. První je brambora, říká cukrář

Lukáš Skála je však i úspěšným matadorem na poli vrcholových gastronomických soutěží. Před sedmi lety si dokonce z olympiády v Erfurtu přivezl zlatou medaili a předloni mu v Lucembursku zlato těsně uniklo.

Jste na sladké?

Velmi!

Co máte nejradši?

Povidlovou buchtu. A co si pamatuji, máma peče pořád stejnou dvoubarevnou třenou bábovku, kterou dělávala i v době mého dětství. Tu mám moc rád. A teď v pondělí mi přivezla jednoduchou jablečnou buchtu na pekáč potřenou marmeládou a čokoládou. Byla výborná! Hned jsem si ji dal, a to jsem sotva přijel z práce. (smích)